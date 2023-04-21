Кабмін змінив порядок проведення ревізій – ДАСУ — Finance.ua
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Кабмін змінив порядок проведення ревізій – ДАСУ

Казна та Політика
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Зміни до порядку проведення такого заходу державного фінансового контролю, як інспектування (ревізія), стали одним з етапів реформування Держаудитслужби.
Ці кроки мають на меті покращення ефективності фінансового контролю та зменшення можливості корупційних ризиків.
Зазначені зміни відбулись ще наприкінці 2022 року, проте залишились без належного суспільного висвітлення.
Вперше з 2016 року до Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550, внесене таку велику кількість змін та окремо додано 2 нові розділи!
Головні зміни:
  • Запроваджено електронний документообіг під час проведення ревізії;
  • Більш детально врегульовані відносини щодо проведення зустрічної звірки;
  • Урегульовано відносини щодо вимоги та надання об’єктом контролю документів при проведенні ревізії;
  • Більш детально врегульовані відносини щодо надання пояснень посадовцями об’єкту контролю;
  • Збільшені терміни щодо реалізації результатів ревізії;
  • Скасоване обов’язкове інформування правоохоронних органів про результати ревізії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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