Кабмін затвердив фінплан «Укрнафти» з 12 млрд грн чистого прибутку і 9 млрд грн інвестицій — Finance.ua

Кабмін затвердив фінплан «Укрнафти» з 12 млрд грн чистого прибутку і 9 млрд грн інвестицій Сьогодні 04:14 — Казна та Політика

Кабмін затвердив фінплан «Укрнафти» з 12 млрд грн чистого прибутку і 9 млрд грн інвестицій

Уряд затвердив фінансовий план «Укрнафти» на 2023 рік із 74 млрд грн чистого доходу, 12 млрд грн чистого прибутку і 9 млрд грн інвестицій.

Про це повідомив керівник компанії Сергій Корецький на сторінці у Facebook.

Фінплан «Укрнафти» на 2023 рік передбачає 74 млрд грн чистого доходу від діяльності, 12 млрд грн чистого прибутку, повідомив Корецький.

Заплановано 9 млрд грн інвестицій, зокрема 5,5 млрд грн — у видобуток, додав він.

«Укрнафта» за 2023 рік має виплатити державі 25 млрд грн податків (рента, податок на прибуток, ПДВ, оподаткування фонду оплати праці тощо).

Раніше Корецький розповідав, що заклав у цьогорічний фінплан 5 млрд грн на буріння та інтенсифікацію і 1,222 млрд грн — на придбання нових ліцензій.

5 млрд грн — це дуже скромна сума для такої великої компанії, як «Укрнафта», сказав директор компанії ExPro Consulting Геннадій Кобаль. Держкомпанія оперує 1800 свердловинами на 89 родовищах. Для порівняння: найбільша приватна компанія «ДТЕК Нафтогаз» у 2021 році інвестувала понад 2 млрд грн, хоча розвиває тільки три родовища.

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