Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму — Finance.ua

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Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму

Казна та Політика
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Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму
Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму
Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму, що містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
«Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури. Уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію», — написав він.
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Шмигаль зазначив, що такий важливий документ «повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень», тому уряд працюватиме в цьому питанні з парламентом, а також із іншими стейкхолдерами й керівниками антикорупційних органів.
Прем’єр додав, що Кабмін на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ, після того як пропозиції щодо трьох фіналістів на цю посаду подала в уряд комісія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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