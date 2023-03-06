Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму — Finance.ua

Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму Сьогодні 09:48 — Казна та Політика

Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму

Кабінет міністрів затвердив Державну антикорупційну програму, що містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури. Уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію», — написав він.

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Шмигаль зазначив, що такий важливий документ «повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень», тому уряд працюватиме в цьому питанні з парламентом, а також із іншими стейкхолдерами й керівниками антикорупційних органів.

Прем’єр додав, що Кабмін на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ, після того як пропозиції щодо трьох фіналістів на цю посаду подала в уряд комісія.

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Українська правда За матеріалами:

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