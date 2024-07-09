Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок від Шмигаля» — Finance.ua

Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок від Шмигаля» Сьогодні 21:36

Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок від Шмигаля»

Кабінет Міністрів України замовив подарункові годинники на 696,48 тис. грн, більш ніж по 2000 грн за штуку. Такі годинники уряд дарує від імені прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за особливі досягнення.

Про це свідчать дані про два відповідні тендери в системі Prozorro . Закупівлі пройшли в лютому та в квітні 2024 року. Сумарно уряд замовив:

200 чоловічих наручних годинників моделі «Time-R 319−613» по 2460 грн за одиницю;

96 жіночих наручних годинників «Time-R» 460−623″ по 2130 грн за одиницю.

Переможцем в обох тендерах стало ТОВ «Київський завод годинників». Це підприємство виробляє годинники під брендом Kleynod. Кожну закупівлю було здійснено на 348,24 тис. грн.

У тендерній документації зазначено, що годинник для чоловіків має бути поставлений у темно-синіх, а для жінок — у темно-червоних подарункових футлярах. Крім того, передбачається особливе оформлення годинника (на фото — інший варіант прикрашання тих же моделей).

Так, на циферблаті годинника має бути розміщений малий державний герб України та напис «Від прем’єр-міністра України». А на задній кришці годинника — малий державний герб України та напис «Від прем’єр-міністра України» (ім'я, прізвище).

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