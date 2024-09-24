Кабмін виділив 72 млн грн на автоматичну розсилку повісток — Finance.ua

Кабмін виділив 72 млн грн на автоматичну розсилку повісток Сьогодні 16:49

Кабмін виділив 72 млн грн на автоматичну розсилку повісток

Минулого тижня стало відомо, що Міністерство оборони запустило проєкт автоматичного створення та вручення повісток військовозобов’язаним.

Нагадаємо, такі повістки створюються в електронному вигляді, підписуються електронними підписами відповідними посадовими особами та автоматично надсилаються на сервери «Укрпошти». Вже потім поштовий оператор займається доставленням повісток за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Минулого тижня відбувся перший централізований обмін повістками в електронному вигляді, й розіслали першу тисячу тестових повісток. Тоді генеральний директор «Укрпошти» пообіцяв: «Далі буде».

Тепер стало відомо, наскільки великим буде це «далі». Як свідчать документи, які опинились в розпорядженні журналістів ресурсу «Українська правда», Кабінет міністрів України виділив майже 72 млн грн на централізований друк та розсилку 900 тис. повісток до кінця 2024 року.

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«3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення».

Відповідне рішення ухвалене на засідання 24 вересня.

Пояснювальна записка Міністерства економіки містить деякі додаткові деталі. Так, в цьому році щомісяця планується друкувати по 300 тис. повісток. Кошти на фінансування проєкту автоматичних повісток доручено виділити з резервного фонду державного бюджету.

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