Кабмін виділив 500 мільйонів на відновлення інфраструктури у постраждалих від війни областях — Finance.ua

Кабмін виділив 500 мільйонів на відновлення інфраструктури у постраждалих від війни областях Вчора 09:30 — Казна та Політика

Кабмін виділив 500 мільйонів на відновлення інфраструктури у постраждалих від війни областях

Кабінет Міністрів перерозподілив 500 млн грн на відновлення інфраструктури в областях, які постраждали через бойові дії.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

«Маємо також рішення про перерозподіл 500 млн грн на відновлення та відбудову пошкодженої інфраструктури в регіонах, які постраждали від війни. Це кошти держави в рамках спільного з ЄБРР проєкту», — сказав глава уряду.

Він зауважив, що загальна сума на відновлення регіонів, яку виділив уряд від початку війни, вже становить 3 млрд грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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