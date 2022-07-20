Кабмін виділив 500 мільйонів на відновлення інфраструктури у постраждалих від війни областях — Finance.ua
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Кабмін виділив 500 мільйонів на відновлення інфраструктури у постраждалих від війни областях

Казна та Політика
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Кабмін виділив 500 мільйонів на відновлення інфраструктури у постраждалих від війни областях
Кабмін виділив 500 мільйонів на відновлення інфраструктури у постраждалих від війни областях
Кабінет Міністрів перерозподілив 500 млн грн на відновлення інфраструктури в областях, які постраждали через бойові дії.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
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«Маємо також рішення про перерозподіл 500 млн грн на відновлення та відбудову пошкодженої інфраструктури в регіонах, які постраждали від війни. Це кошти держави в рамках спільного з ЄБРР проєкту», — сказав глава уряду.
Він зауважив, що загальна сума на відновлення регіонів, яку виділив уряд від початку війни, вже становить 3 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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