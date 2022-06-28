Кабмін вніс зміни до постанови щодо строку прийняття спадщини — Finance.ua

Кабмін вніс зміни до постанови щодо строку прийняття спадщини Вчора 21:32 — Особисті фінанси

24 червня 2022 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану» № 719.

Відповідно до неї встановлено граничність зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття. Строк зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці.

Так, у постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164 « Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану » внесено зміни, згідно з якими тепер норма пункту 3 звучить так:

«Установити, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини».

Також встановлено, що Міністерство юстиції протягом двох робочих днів після отримання довіреності, заповіту забезпечує їх передачу територіальному органу Міністерства.

Територіальний орган Міністерства юстиції протягом двох робочих днів після отримання довіреності, заповіту забезпечує їх передачу нотаріусу/державній нотаріальній конторі для подальшої реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей або Спадковому реєстрі.

Територіальний орган Міністерства юстиції повідомляє Міністерству про реєстрацію довіреності, заповіту, внесення відомостей про них до Єдиного реєстру довіреностей або Спадкового реєстру, а Міністерство юстиції повідомляє про це органу (установі), від якого надійшли відповідні документи.

Відповідно до змін також передбачено, що державна реєстрація прав на підставі свідоцтва про право на спадщину, свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя (колишнього подружжя) у разі смерті одного з подружжя, а також державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у результаті видачі свідоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю), виданого нотаріусом, який не включений до переліку нотаріусів або включений до нього з відповідним застереженням, проводиться на підставі сформованої ним заяви в Державному реєстрі прав/Єдиному державному реєстрі іншим нотаріусом, який включений до переліку нотаріусів без відповідного застереження. Така заява передається іншому нотаріусу територіальним органом Міністерства юстиції за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав/Єдиного державного реєстру на підставі відповідного письмового звернення одного із зазначених нотаріусів.

Також цією постановою змінено виключення стосовно нотаріального посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна.

Що саме змінилося? Звужено заборону нотаріального посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна виключно до випадків, якщо таке право набуто відчужувачем під час дії в Україні воєнного стану на підставі договору або у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), або у зв’язку з виходом із складу засновників (учасників) юридичної особи.

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