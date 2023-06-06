Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу — Finance.ua

Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

«Це результат спільної робочої групи експертів, Мінфіну, Державної податкової служби та Комітету. Зміни спрямовані на зменшення відсотку зупинених накладних та спрощення адміністративних процедур для платників», — написав Гетманцев.

Зокрема, вказані зміни передбачають:

автоматичну реєстрацію ПН/РК у разі виведення платника податку з переліку ризикових за виконання певних умов, які передбачені Порядком зупинення;

автоматичну реєстрацію зупинених ПН/РК у разі прийняття рішення про врахування Таблиці платника податків (ТПП) при реєстрації податкової накладної за умови виконання певних умов.

визначено механізм адміністративного оскарження рішень про внесення платника податку до переліку ризикових та неврахування ТПП.

визначено, що якщо платника внесено до переліку ризикових, то дія рішення щодо врахування ТПП автоматично призупиняється, проте не скасовується, що позбавляє платника податку від необхідності повертатись до питання повторного врахування таблиці після виведення його з переліку ризикових;

у рішенні про внесення платника податку до переліку ризикових додано інформацію щодо дати включення до переліку ризикових контрагента, операції з яким визначено як ризикові.

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