Кабмін спростив для установ закупівлю послуг для покращення енергоефективності — Finance.ua

Кабмін спростив для установ закупівлю послуг для покращення енергоефективності Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Кабмін спростив для установ закупівлю послуг для покращення енергоефективності

Кабінет міністрів вніс зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, які мають сприяти прискоренню виконанню робіт із покращення показників енергоефективності (енергосервісу) бюджетних установ та інфраструктури місцевих громад.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

«Підвищення енергоефективності споруд — це складова нашої енергетичної незалежності. Прийнято рішення про спрощення закупівель послуг енергосервісу, яке покликане, перш за все, прискорити такі закупівлі, аби встигнути до наступного опалювального сезону зменшити енергоспоживання. Так, за рахунок спрощення розрахунку базового рівня споживання, а також скасування зобов’язання затверджувати істотні умови договору з органом управління, закупівлі енергосервісу можна буде скоротити на 3−5 місяців, і вже до наступного опалювального сезону встигнути впровадити енергоефективні заходи», — пояснює заступник міністра економіки України Надія Бігун.

Також передбачається, що для проектів, які забезпечують економію понад 50% на енергоносіях, передбачено укладання прямого договору, за умови, що виконавець має досвід втілення аналогічних проектів.

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Але в цьому випадку передбачається, що після укладення енергосервісного договору замовник має кожні півроку надавати Держенергоефективності інформацію щодо результатів його виконання.

Як прогнозують в Міністерстві економіки України, реалізація відповідних змін дозволить не тільки прискорити процедуру закупівлі енергосервісу, а й створити додаткові сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в проекти з підвищення енергоефективності будівель соціально-гуманітарної сфери та об'єктів життєдіяльності громад.

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