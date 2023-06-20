Кабмін спростив для установ закупівлю послуг для покращення енергоефективності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін спростив для установ закупівлю послуг для покращення енергоефективності

Казна та Політика
25
Кабмін спростив для установ закупівлю послуг для покращення енергоефективності
Кабмін спростив для установ закупівлю послуг для покращення енергоефективності
Кабінет міністрів вніс зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, які мають сприяти прискоренню виконанню робіт із покращення показників енергоефективності (енергосервісу) бюджетних установ та інфраструктури місцевих громад.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Підвищення енергоефективності споруд — це складова нашої енергетичної незалежності. Прийнято рішення про спрощення закупівель послуг енергосервісу, яке покликане, перш за все, прискорити такі закупівлі, аби встигнути до наступного опалювального сезону зменшити енергоспоживання. Так, за рахунок спрощення розрахунку базового рівня споживання, а також скасування зобов’язання затверджувати істотні умови договору з органом управління, закупівлі енергосервісу можна буде скоротити на 3−5 місяців, і вже до наступного опалювального сезону встигнути впровадити енергоефективні заходи», — пояснює заступник міністра економіки України Надія Бігун.
Також передбачається, що для проектів, які забезпечують економію понад 50% на енергоносіях, передбачено укладання прямого договору, за умови, що виконавець має досвід втілення аналогічних проектів.
Читайте також
Але в цьому випадку передбачається, що після укладення енергосервісного договору замовник має кожні півроку надавати Держенергоефективності інформацію щодо результатів його виконання.
Як прогнозують в Міністерстві економіки України, реалізація відповідних змін дозволить не тільки прискорити процедуру закупівлі енергосервісу, а й створити додаткові сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в проекти з підвищення енергоефективності будівель соціально-гуманітарної сфери та об'єктів життєдіяльності громад.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.