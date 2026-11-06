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Кабмін схвалив нові правила захисту комерційної таємниці

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Законодавство про захист бізнес-інформації
Законодавство про захист бізнес-інформації
Кабінет Міністрів схвалив пакет законопроєктів, які передбачають нові правила захисту комерційних таємниць і нерозкритих ноу-хау. Документи також уточнюють відповідальність за порушення законодавства в цій сфері та приводять українські норми у відповідність до європейських стандартів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Законодавчі зміни розробили на виконання євроінтеграційних зобов’язань України, зокрема для імплементації Директиви ЄС 2016/943.

Як зміняться правила захисту комерційної таємниці

Зміни у законодавстві визначають:
  • поняття правомірного та неправомірного отримання, використання і розкриття комерційної таємниці;
  • заходи і процедури захисту;
  • механізм забезпечення конфіденційності комерційної таємниці під час судових процесів;
  • види заходів забезпечення позову;
  • тимчасові та запобіжні заходи та умови їх застосування;
  • коригувальні заходи та відшкодування збитків.
Також оновлення передбачають виключити комерційну таємницю з переліку об’єктів права інтелектуальної власності.
«Такі зміни у законодавстві створюватимуть сприятливе середовище для інновацій, чесної конкуренції та залучення іноземних інвестицій, а також підвищить ефективність судової практики відповідно до європейських стандартів», — пояснили в міністерстві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який удосконалює порядок розкриття Національним банком України банківської таємниці, отриманої від органів банківського нагляду інших держав. Метою законопроєкту є приведення порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, отриману Національним банком України від органу банківського нагляду іншої держави, у відповідність до вимог законодавства ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінЗаконопроєкти
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