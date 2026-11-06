Кабмін схвалив нові правила захисту комерційної таємниці

Кабінет Міністрів схвалив пакет законопроєктів, які передбачають нові правила захисту комерційних таємниць і нерозкритих ноу-хау. Документи також уточнюють відповідальність за порушення законодавства в цій сфері та приводять українські норми у відповідність до європейських стандартів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Законодавчі зміни розробили на виконання євроінтеграційних зобов’язань України, зокрема для імплементації Директиви ЄС 2016/943.

Як зміняться правила захисту комерційної таємниці

Зміни у законодавстві визначають:

поняття правомірного та неправомірного отримання, використання і розкриття комерційної таємниці;

заходи і процедури захисту;

механізм забезпечення конфіденційності комерційної таємниці під час судових процесів;

види заходів забезпечення позову;

тимчасові та запобіжні заходи та умови їх застосування;

коригувальні заходи та відшкодування збитків.

Також оновлення передбачають виключити комерційну таємницю з переліку об’єктів права інтелектуальної власності.

«Такі зміни у законодавстві створюватимуть сприятливе середовище для інновацій, чесної конкуренції та залучення іноземних інвестицій, а також підвищить ефективність судової практики відповідно до європейських стандартів», — пояснили в міністерстві.