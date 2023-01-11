Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро — Finance.ua

Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 10 січня, схвалив залучення макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 році на загальну суму 18 мільярдів євро.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

«Схвалено залучення позики від ЄС відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння... і кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника, та Євросоюзом як кредитором (щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога+) на суму до 18 мільярдів євро)», — написав Мельничук.

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Як повідомлялося, лідери країн-членів Європейського Союзу 15 грудня минулого року досягли згоди про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Нагадаємо, очільник Європейської Ради Шарль Мішель заявив , що з першого дня повномасштабного вторгнення рф Євросоюз і його держави-члени виділили Україні допомоги на 50 млрд євро.

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