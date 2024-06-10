Кабмін розширив послугу «муніципальна няня» — Finance.ua

Кабмін розширив послугу «муніципальна няня» Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Кабмін розширив послугу «муніципальна няня»

Кабінет Міністрів розширив послугу «муніципальна няня» на внутрішньо переміщених осіб та осіб, які разом із дітьми проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.

«Аналіз нових потреб громадян, викликаних повномасштабним вторгненням, показав, що послуга „муніципальна няня“ стає все більш актуальною — внутрішньо переміщені особи потребують більше часу для працевлаштування та інтеграції в нових громадах, велика кількість закладів дошкільної освіти зачиняються», — сказано в повідомленні.

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Відповідно до оновленої Постанови, розширюються категорії дітей, на які поширюватиметься послуга, а саме:

діти до 3 років внутрішньо переміщених осіб (які не мають тяжких хвороб);

діти до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);

діти до 6 років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи (раніше — це діти віком до 3 років);

діти до 6 років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Важливою зміною є саме той факт, що право на послугу «муніципальна няня» отримують внутрішньо переміщені особи та особи, які разом із дітьми проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у 2024 році складає 7100 гривень.

Дія Постанови поширюється на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців, після його припинення чи скасування.

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