Кабмін підтримав законопроект про використання канабісу в українській медицині — Finance.ua
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Кабмін підтримав законопроект про використання канабісу в українській медицині

Вчора 18:11
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Кабмін України проголосував за регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ці препарати застосовуватимуть для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ України Віктора Ляшка.
«Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати. Тому вже зараз ми підготували законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва», — сказав Ляшко.
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Він переконує, що медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.
«Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві, і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське», — наголосив глава МОЗ України.
Препарати на основі канабісу використовуються:
  • для зменшення больових відчуттів,
  • спазмів та судом м’язів,
  • лікування анорексії,
  • ПТСР та тривожних розладів.
Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ.

Довідка Finance.ua:

  • ліки на його основі дозволені в 44 країнах, зокрема в ЄС: Польща, Чехія, Хорватія, Бельгія, Німеччина, Австрія, а також у Канада та США;
  • в Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто Ріко канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб;
  • препарати з різними канабіноїдами дозволені у 60 країнах світу, зокрема і у сусідній Польщі. Ціни на них є високими. Наприклад, препарат з рослинним канабідіолом «Епідіолекс», який використовують при епілепсії, у США коштує понад 400 доларів за 30 мл. «Синдрос» (зроблений з синтетичного ТГК — дронабінолу), який використовують для покращення апетиту хворих на СНІД та анорексію, а також від нудоти та блювання після протипухлинної терапії, коштує понад 1000 доларів за 30 мл.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні або за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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