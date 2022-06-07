Кабмін підтримав законопроект про використання канабісу в українській медицині — Finance.ua

Кабмін підтримав законопроект про використання канабісу в українській медицині
Вчора 18:11
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Кабмін України проголосував за регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ці препарати застосовуватимуть для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни.
«Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати. Тому вже зараз ми підготували законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва», — сказав Ляшко.
Він переконує, що медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.
«Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві, і готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування і допомогу українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське», — наголосив глава МОЗ України.
Препарати на основі канабісу використовуються:
для зменшення больових відчуттів,
спазмів та судом м’язів,
лікування анорексії,
ПТСР та тривожних розладів.
Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ.
Довідка
Finance.ua:
ліки на його основі дозволені в 44 країнах, зокрема в ЄС: Польща, Чехія, Хорватія, Бельгія, Німеччина, Австрія, а також у Канада та США;
в Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто Ріко канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб;
препарати з різними канабіноїдами дозволені у 60 країнах світу, зокрема і у сусідній Польщі. Ціни на них є високими. Наприклад, препарат з рослинним канабідіолом «Епідіолекс», який використовують при епілепсії, у США коштує понад 400 доларів за 30 мл. «Синдрос» (зроблений з синтетичного ТГК — дронабінолу), який використовують для покращення апетиту хворих на СНІД та анорексію, а також від нудоти та блювання після протипухлинної терапії, коштує понад 1000 доларів за 30 мл.