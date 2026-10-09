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В Україні скасували вимогу про річний стаж водіння для категорій BE, C1E та CE

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Водій вантажівки
Водій вантажівки
Кабінет Міністрів України 7 жовтня 2026 року скасував вимогу про наявність щонайменше одного року стажу керування транспортними засобами для отримання водійських категорій BE, C1E та CE. Це дасть змогу кандидатам, які мають необхідні знання й навички, швидше здобути відповідну кваліфікацію та вийти на ринок праці.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Які водійські категорії охоплюють зміни

Нові правила стосуються таких категорій:
  • BE — легковий автомобіль з причепом, маса якого перевищує 750 кг;
  • C1E — середні вантажівки категорії C1 масою від 3,5 до 7,5 тонни з причепом, маса якого перевищує 750 кг;
  • СЕ — вантажні автомобілі категорії С із причепом або напівпричепом масою понад 750 кг.

Що потрібно для отримання категорій BE, C1E та CE

Згідно з рішенням уряду, право на керування цими транспортними засобами надається особам, які мають посвідчення водія категорії В, С1, С, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в територіальному сервісному центрі МВС практичний іспит з навичок керування составом транспортних засобів.
Рішення має забезпечити відповідність системи підготовки водіїв сучасним потребам ринку праці та міжнародним практикам.
При цьому зміни не скасовують вимог до віку та базового права на керування транспортними засобами, визначених Законом України «Про дорожній рух». Йдеться виключно про спрощення процедур підготовки, перепідготовки та підтвердження кваліфікації водіїв.

Коли діятимуть нові правила

Реалізація запропонованих змін сприятиме зменшенню дефіциту водіїв категорій BE, C1E та СЕ, підвищенню рівня зайнятості населення та стабільному функціонуванню логістичних процесів.
Норма діятиме на період воєнного стану та впродовж шести місяців з дня його припинення або скасування.
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
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