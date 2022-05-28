Кабмін надав додатково 3,4 млрд грн портфельних держгарантій чотирьом банкам — Finance.ua

Кабмін надав додатково 3,4 млрд грн портфельних держгарантій чотирьом банкам

Вчора 13:12 — Фондовий ринок

Кабінет міністрів надав чотирьом банкам 3,4 млрд грн державних гарантій на портфельній основі за 2022 рік для кредитування мікро-, малого та середнього підприємництва, свідчить постанова уряду № 625 від 24 травня 2022 року.

Згідно з оприлюдненим на «Урядовому порталі» документом, Ощадбанку надано додатково 1 млрд грн портфельних держгарантій, ще по 796,5 млн грн держгарантій Кабмін надав «Укргазбанку», ПриватБанку, Укрексімбанку.

Як повідомлялося, 2 травня Кабінет міністрів додатково надав 10 банкам 1,4 млрд грн державних гарантій на портфельній основі за 2022 рік, а 28 квітня — 18,85 млрд грн портфельних держгарантій 17 банкам.

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