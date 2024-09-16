JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин — Finance.ua

JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин Сьогодні 11:43

JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин

Молодші банкіри Волл-стріт тепер зможуть «насолоджуватися» 80-годинним робочим тижнем замість звичних 100 годин. Поштовхом до цих змін стала трагічна смерть співробітника.

За інформацією Fortune , нові правила доповнюють уже наявну в JPMorgan практику «відкладених ручок» з 18:00 п’ятниці до полудня суботи та гарантію одних повних вихідних кожні три місяці. За даними Wall Street Journal , типовий 80-годинний робочий тиждень молодого банкіра в JPMorgan може складатися із шести днів роботи приблизно з 8:30 до 22:00 з короткими перервами на їжу, або 11 годин на день упродовж семи днів поспіль.

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Крім того, є суттєва заковика: певні випадки, як-от робота над активними угодами, будуть винятком із нової політики JPMorgan. Тобто під час важливих фінансових операцій банкіри все ще можуть працювати понаднормово, фактично нівелюючи ефект нових обмежень.

Bank of America, де офіційно вже діє обмеження в 80 годин на тиждень для молодших банкірів, також впроваджує зміни. Банк запускає внутрішню платформу для ретельного моніторингу індивідуального робочого навантаження. Нове програмне забезпечення вимагає від працівників у США щоденно, а не щотижня, реєструвати свої робочі години, вказуючи, над якими угодами вони працюють і хто з керівників контролює ці завдання.

Ці зміни відбуваються після трагічного випадку на початку року. Лео Лукенас III, колишній «зелений берет», який став інвестиційним банкіром Bank of America, помер від тромбу, працюючи понад 100 годин на тиждень над угодою на $2 млрд.

Після смерті Лукенаса молодші банкіри масово поскаржилися виданню Wall Street Journal на регулярні нічні зміни та понад 100-годинні робочі тижні. За їхніми словами, керівництво змушує їх приховувати реальну тривалість робочого часу.

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Варто зазначити, що навіть із новими обмеженнями, робочий тиждень банкірів удвічі перевищує середньостатистичний 40-годинний робочий тиждень американців.

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон заявив, що банк намагається зрозуміти, які уроки можна винести зі смерті Лукенаса, і переглядає свою політику. Представниця Bank of America наголосила, що правила банку чіткі, і всі працівники, включно з керівниками, мають їх дотримуватися.

JPMorgan Chase і Bank of America — це два найбільші банки США за розміром активів. Обидві установи мають визначний вплив на глобальний фінансовий ринок і відіграють ключову роль у формуванні банківських практик.

JPMorgan Chase, заснований у результаті злиття кількох історичних банків, славиться своїми інноваціями та лідерством в інвестиційному банкінгу. Bank of America, зі свого боку, має розгалужену мережу роздрібних відділень і сильні позиції в обслуговуванні приватних клієнтів та малого бізнесу.

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