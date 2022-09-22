John Deere розробляє мультипаливний двигун — Finance.ua

John Deere розробляє мультипаливний двигун Вчора 04:23 — Аграрний ринок

Як розповіли в John Deere, двигун MultiFuel дозволяє використовувати біопаливо (чисту рослинну олію, біодизельне паливо, відновлюване дизельне паливо), стандартне дизельне паливо або паливні суміші. До того ж двигун відповідає стандарту викидів Stage V.

Цей двигун розроблено John Deere, Центром технологій Straubing та Технічним університетом Кайзерслаутерна у рамках спільного проекту. Ця розробка була профінансована Федеральним міністерством продовольства та сільського господарства Німеччини та підтримана Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Агентство з відновлюваних ресурсів).

Завдяки рішенню «one tank», яке підходить для будь-якого пального в чистому та змішаному вигляді, можна використовувати навіть рослинні олії, вироблені на фермі.

АгроПравда За матеріалами:

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