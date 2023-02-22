Jaguar Land Rover відкриває у Європі ще три хаби для розробки безпілотних технологій — Finance.ua

Jaguar Land Rover відкриває у Європі ще три хаби для розробки безпілотних технологій Сьогодні 05:29 — Фондовий ринок

Jaguar Land Rover відкриває у Європі ще три хаби для розробки безпілотних технологій

Виробник елітних автомобілів Jaguar Land Rover (JLR) заявив про відкриття трьох нових інженерних центрів у Європі для розробки технологій автономних автомобілів у рамках свого партнерства з компанією штучного інтелекту Nvidia.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що ці хаби будуть знаходитися в Мюнхені, Болоньї та Мадриді. При цьому компанія вже має шість глобальних технологічних центрів у США, Китаї та Європі.

Штаб компанії буде збільшено майже на сотню спеціалістів, які «займатимуться розробкою систем допомоги водієві та штучного інтелекту для безпілотних автомобілів майбутнього».

Торік JLR і Nvidia оголосили про багаторічну угоду, згідно з якою вони спільно розроблятимуть «комп’ютерний мозок і нервову систему» для автомобілів Jaguar і Land Rover, які будуть випущені у 2025 році й пізніше.

Партнерство з Nvidia допоможе JLR у той час, як компанія намагається наздогнати своїх конкурентів, таких як Tesla, у перегонах «технологічних озброєнь».

Нагадаємо, автомобільна компанія Jaguar Land Rover заявила, що готова найняти працівників, яких звільнили такі технологічні компанії, як Meta Platforms і Twitter, для заповнення вакансій у сфері цифрових технологій та інженерів.

Укрінформ За матеріалами:

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