Jaguar Land Rover відкриває у Європі ще три хаби для розробки безпілотних технологій — Finance.ua
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Jaguar Land Rover відкриває у Європі ще три хаби для розробки безпілотних технологій

Фондовий ринок
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Jaguar Land Rover відкриває у Європі ще три хаби для розробки безпілотних технологій
Jaguar Land Rover відкриває у Європі ще три хаби для розробки безпілотних технологій
Виробник елітних автомобілів Jaguar Land Rover (JLR) заявив про відкриття трьох нових інженерних центрів у Європі для розробки технологій автономних автомобілів у рамках свого партнерства з компанією штучного інтелекту Nvidia.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що ці хаби будуть знаходитися в Мюнхені, Болоньї та Мадриді. При цьому компанія вже має шість глобальних технологічних центрів у США, Китаї та Європі.
Штаб компанії буде збільшено майже на сотню спеціалістів, які «займатимуться розробкою систем допомоги водієві та штучного інтелекту для безпілотних автомобілів майбутнього».

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Торік JLR і Nvidia оголосили про багаторічну угоду, згідно з якою вони спільно розроблятимуть «комп’ютерний мозок і нервову систему» для автомобілів Jaguar і Land Rover, які будуть випущені у 2025 році й пізніше.
Партнерство з Nvidia допоможе JLR у той час, як компанія намагається наздогнати своїх конкурентів, таких як Tesla, у перегонах «технологічних озброєнь».
Нагадаємо, автомобільна компанія Jaguar Land Rover заявила, що готова найняти працівників, яких звільнили такі технологічні компанії, як Meta Platforms і Twitter, для заповнення вакансій у сфері цифрових технологій та інженерів.
За матеріалами:
Укрінформ
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