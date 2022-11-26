Jaguar Land Rover скорочує виробництво у Великій Британії через дефіцит чипів — Finance.ua

Jaguar Land Rover скорочує виробництво у Великій Британії через дефіцит чипів Сьогодні 03:27 — Технології&Авто

Jaguar Land Rover скорочує виробництво у Великій Британії через дефіцит чипів

Компанія Jaguar Land Rover скорочує виробництво автомобілів у Великій Британії до березня, оскільки автовиробник приділяє пріоритетну увагу виробництву моделей з вищою маржею через брак напівпровідників.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Збитковий виробник, що належить індійській Tata Motors Ltd, скоротить виробництво моделей Range Rover Velar та Jaguar F-Pace, які виробляються в Соліхаллі, і наростить виробництво своїх найприбутковіших моделей Range Rover та Range Rover Sport, сказало джерело.

JLR також може скоротити виробництво на своєму заводі в Хейлвуді, де виробляються більш доступні моделі Evoque та Discovery Sport, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.

«Ми продовжуємо активно керувати схемами роботи наших виробничих підприємств, тоді як у галузі відбуваються постійні глобальні збої в ланцюжку поставок напівпровідників, — заявив представник Jaguar Land Rover в електронному листі. — Попит на наші автомобілі залишається високим».

Компанія очікує збільшення поставок у другій половині фінансового року JLR, який триватиме до березня, сказав представник, оскільки нові угоди з партнерами щодо напівпровідників набирають чинності.

За словами джерела, виробництво на заводі JLR Nitra в Словаччині, де автовиробник виробляє позашляховик Defender, що найбільше продається, не зміниться. JLR не планує скорочувати робочі місця на своїх заводах у Великій Британії через скорочення виробництва, оскільки планує відновити роботу, коли постачання чипів нормалізуються.

Через брак напівпровідників покупці Range Rover останнього покоління чекали на свої автомобілі більше року, а продажі деяких моделей були припинені. У кварталі, що закінчився у вересні, автовиробник повідомив, що постачання до дилерських центрів відстало від прогнозу на 17%. Раніше цього місяця генеральний директор JLR Тьєррі Боллоре пішов з автовиробника лише через два роки після того, як він обійняв цю посаду.

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