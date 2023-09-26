Із ChatGPT тепер можна спілкуватися голосом та картинками — Finance.ua

Із ChatGPT тепер можна спілкуватися голосом та картинками Сьогодні 18:32 — Технології&Авто

Із ChatGPT тепер можна спілкуватися голосом та картинками

В одному з найбільших оновлень ChatGPT, OpenAI запустила два нові способи взаємодії зі своїм застосунком. По-перше, ChatGPT отримав голос. Варто обрати один з п’яти синтетичних голосів, і можна спілкуватися з чат-ботом ніби телефоном, отримуючи відповіді в режимі реального часу.

ChatGPT додала функцію розпізнання зображень, це означає, що тепер можна завантажувати зображення в застосунок і запитувати його про те, що на них зображено, передає MIT Technologie Review.

Ці оновлення доповнюють оголошення минулого тижня про те, що DALL-E 3, останню версію моделі створення зображень OpenAI, під'єднають до ChatGPT та навчать чат-бота генерувати зображення.

Змога розмовляти з ChatGPT базується на двох окремих моделях. Whisper, чинна модель перетворення мови в текст OpenAI, перетворює голос на текст, який потім передає чат-боту. А нова модель перетворення тексту в мову перетворює відповіді ChatGPT у вимовлені слова.

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У демонстраційному ролику, який компанія надала обмеженому числу журналістів минулого тижня, Джоанна Джанг, продакт-менеджер, продемонструвала асортимент синтетичних голосів ChatGPT. Вони були створені шляхом навчання моделі перетворення тексту в мову на голосах акторів, яких найняла OpenAI. У майбутньому це може навіть дати змогу користувачам створювати власні голоси.

OpenAI ділиться цією моделлю перетворення тексту в мовлення з кількома іншими компаніями, включаючи Spotify, яка оголосила, що використовує ту ж саму технологію синтетичного голосу для перекладу подкастів знаменитостей на кілька мов, які будуть озвучені синтетичними версіями власних голосів подкастерів.

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