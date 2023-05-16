Із 1 червня в Україні запрацює електронний лісорубний квиток — Finance.ua

Із 1 червня в Україні запрацює електронний лісорубний квиток Сьогодні 08:43 — Казна та Політика

Із 1 червня в Україні запрацює електронний лісорубний квиток

В Україні з 1 червня буде запущено електронний лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини.

Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.

«Уряд прийняв постанову про запуск електронного лісорубного квитка та сертифікату про походження деревини. Над цими змінами працювала наша команда Держлісагентства два роки», — йдеться в повідомленні.

Зміни набувають чинності з 1 червня.

За словами очільника держпідприємства, із запровадженням е-лісорубного квитка будуть мінімізовані корупційні ризики, яких вистачало за часів існування паперового варіанту документа.

Електронний квиток надаватиметься на кожну окрему ділянку, де планується заготівля, і буде містити інформацію про всі види рубок. Його дія поширюватиметься на всіх лісокористувачів. ДП «Ліси України» також зобовʼязується користуватися цією послугою.

Е-лісорубні квитки автоматично вноситимуться на карту сайту ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» та в систему електронного обліку деревини, що дозволить створити єдину електронну базу даних.

Як підкреслив Болоховець, і лісорубний квиток, і сертифікат про походження деревини можна буде отримати онлайн.

Укрінформ За матеріалами:

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