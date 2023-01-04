Італійці створили електрокросовер з екраном на пів салону — Finance.ua

Італійці створили електрокросовер з екраном на пів салону Сьогодні 04:30 — Технології&Авто

В Мілані презентували новий бренд автомобілів AEHRA преміум-класу. Одна з його особливостей — екран на всю ширину салону, який висувається під час стоянки.

AEHRA, новий глобальний бренд електромобілів преміум-класу, опублікував зображення та деталі інтер’єру свого першого автомобіля — абсолютно нового позашляховика.

Однією з найбільш інноваційних особливостей салону позашляховика AEHRA є унікальний екран HMI (людино-машинний інтерфейс) на всю панель приладів, який забезпечує справжню зміну розваг і роботи в автомобілі.

Коли позашляховик перебуває в режимі водіння, екран знаходиться в нижньому положенні, щоб відображати всю необхідну водієві інформацію: швидкість, запас ходу, налаштування клімат-контролю та навігаційні вказівки.

Дві зовнішні області екрана служать віртуальними зовнішніми дзеркалами, транслюючи зображення високої чіткості з двох передніх зовнішніх бічних камер. Коли автомобіль припаркований, пасажири можуть витягнути екран догори, миттєво перетворюючи AEHRA на домашній кінотеатр або офісне середовище.

Це прямий результат кардинального підходу AEHRA до зовнішньої форми своєї першої моделі. У традиційних компонуваннях транспортних засобів внутрішні розміри не дозволяють пасажирам переднього ряду керувати таким гнучким і широким екраном HMI, оскільки він розташовувався б надто близько до їхніх очей. AEHRA подала патент на це рішення і вважає, що воно встановить нові стандарти продуктивності та розваг у транспортному засобі.

Завдяки цьому екрану пасажири можуть розслабитися та насолодитися фільмом, наприклад, коли автомобіль заряджається або коли батьки чекають, щоб забрати дитину зі школи чи вечірки. А для тих, хто має роботу, екран і просторий салон стануть ідеальним рішенням для відеоконференцій. Замість того, щоб дивитися на свій смартфон або ноутбук, ви можете сидіти зручніше і не тільки бачити всіх учасників розмови в ідеальній високій чіткості, але й слухати їх із кришталево чистим звуком бездоганної якості.

Другий менший сенсорний екран довгастої форми встановлено в центрі вишитої вручну шкіряної панелі приладів. Розташований між водієм і пасажиром, він дозволяє обом пасажирам на передніх сидіннях без зусиль керувати багатьма функціями автомобіля, такими як навігація, опалення, вентиляція та розваги.

Позашляховик оснащений виразним рульовим колесом довгастої форми, що нагадує коромисло, з логотипом AEHRA. Є також значок з італійським прапором, який вказує на те, що AEHRA є першим і єдиним в Італії брендом чистих електромобілів. Маленька цифрова смужка, вставлена у верхній частині керма, надає водієві додаткову ключову інформацію.

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