Італія відбила несподівано короткий кібернапад з рф на "Євробачення" під час фіналу конкурсу — Finance.ua
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Італія відбила несподівано короткий кібернапад з рф на "Євробачення" під час фіналу конкурсу

Вчора 12:41Кримінал
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Влада Італії стверджує, що перешкодила хакерським атакам проросійських груп під час півфіналу та фіналу пісенного конкурсу Євробачення, що відбувався в італійському Турині.
Про це заявила у неділю поліція Італії.
Італійська поліція стверджує, що під час голосування та виступів учасників як у півфіналі 10 травня, так і під час фіналу вона «пом’якшила» кілька кібератак на мережеву інфраструктуру.
У якості організаторів атаки ідентифікована хакерська група Killnet та її філія «Легіон».
У повідомлення не уточнюються деталі атаки, а також дії, які вжила влади.
Утім, у телеграм-каналі, який координує групу «Легіон», ввечері в суботу, ще до початку голосування, справді здійснювалася координація DDOS-атаки на сервери пісенного конкурсу Євробачення, але вона тривала лише 13 хвилин, після чого координатори дали вказівку припинити атаку без пояснень.

Довідка Finance.ua:

  • 14 травня Гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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