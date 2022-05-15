Італія відбила несподівано короткий кібернапад з рф на "Євробачення" під час фіналу конкурсу — Finance.ua

Італія відбила несподівано короткий кібернапад з рф на "Євробачення" під час фіналу конкурсу

Вчора 12:41 — Кримінал

Влада Італії стверджує, що перешкодила хакерським атакам проросійських груп під час півфіналу та фіналу пісенного конкурсу Євробачення, що відбувався в італійському Турині.

Про це заявила у неділю поліція Італії.

Італійська поліція стверджує, що під час голосування та виступів учасників як у півфіналі 10 травня, так і під час фіналу вона «пом’якшила» кілька кібератак на мережеву інфраструктуру.

У якості організаторів атаки ідентифікована хакерська група Killnet та її філія «Легіон».

У повідомлення не уточнюються деталі атаки, а також дії, які вжила влади.

Утім, у телеграм-каналі, який координує групу «Легіон», ввечері в суботу, ще до початку голосування, справді здійснювалася координація DDOS-атаки на сервери пісенного конкурсу Євробачення, але вона тривала лише 13 хвилин, після чого координатори дали вказівку припинити атаку без пояснень.

Довідка Finance.ua:

14 травня Гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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