Італія скоротила залежність від російського газу до 10% — Finance.ua

Італія скоротила залежність від російського газу до 10% Сьогодні 06:34 — Енергетика

Італія зменшила залежність від російського газу з 40% до 10% менш ніж за рік.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Італія — одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу», — заявила вона.

За її словами, російський диктатор володимир путін скоротив експорт трубопровідного газу до Європи на 80% за останні вісім місяців, але ЄС вдалося це компенсувати.

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«Італія є чудовим прикладом. Раніше країна імпортувала 40% газу із росії, а тепер ця частка скоротилася приблизно до 10% завдяки дивовижним зусиллям щодо диверсифікації постачань», — заявила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, Італія ще навесні домовилася з Алжиром про збільшення постачання газу.

У вересні в Італії заявили, що країна отримала достатньо альтернативного постачання газу з Північної Африки, щоб компенсувати будь-який дефіцит цієї зими, навіть якщо росія негайно припинить увесь експорт до країни.

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