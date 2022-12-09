Італія скоротила залежність від російського газу до 10% — Finance.ua
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Італія скоротила залежність від російського газу до 10%

Енергетика
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Італія зменшила залежність від російського газу з 40% до 10% менш ніж за рік.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
«Італія — одна з країн, які найбільше постраждали від російського газового шантажу», — заявила вона.
За її словами, російський диктатор володимир путін скоротив експорт трубопровідного газу до Європи на 80% за останні вісім місяців, але ЄС вдалося це компенсувати.
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«Італія є чудовим прикладом. Раніше країна імпортувала 40% газу із росії, а тепер ця частка скоротилася приблизно до 10% завдяки дивовижним зусиллям щодо диверсифікації постачань», — заявила фон дер Ляйєн.
Нагадаємо, Італія ще навесні домовилася з Алжиром про збільшення постачання газу.
У вересні в Італії заявили, що країна отримала достатньо альтернативного постачання газу з Північної Африки, щоб компенсувати будь-який дефіцит цієї зими, навіть якщо росія негайно припинить увесь експорт до країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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