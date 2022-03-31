Італія конфіскувала Mercedes Maybach олігарха Усманова за 600 тисяч євро — Finance.ua

Усманов, який знаходиться під санкціями США, Британії та ЄС, придбав свій п’ятитонний броньований Maybach Mercedes S650 Guard VR10 на Сардинії в 2018 році за понад 600 тисяч євро.
Російський олігарх, якого колись називали найбагатшою людиною у Великобританії, вже втратив віллу вартістю 17 млн євро на Сардинії та шість компаній з активами на суму 66 мільйонів євро.
Автомобіль, який конфіскувала італійська влада, є надзахищеним від різних сценаріїв нападу. Наприклад, у Mercedes пояснюють, що цей автомобіль має одну суцільну панель підлоги в поєднанні з броньованим покриттям і може протистояти одночасному вибуху двох ручних гранат.
Під час нападу водій або пасажири можуть натиснути кнопку, щоб здійснити попереджувальний сигнал, а домофонна система з гучномовцем дозволяє пасажирам спілкуватися із зовнішнім світом. Встановлено також внутрішню подачу повітря на випадок газових атак, а шини автомобіля спроектовані так, щоб їх можна було використовувати навіть у спущеному стані.
Алішер Усманов був № 6 у росії за статками, є власником компаній Металоінвест та МегаФон. Статки впали з 21,6 млрд доларів до 18,9 млрд доларів після запровадження санкцій.