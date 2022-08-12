Іспанія запустила експериментальний маршрут для закупівлі української кукурудзи — Finance.ua

Іспанія запустила експериментальний маршрут для закупівлі української кукурудзи Вчора 21:34 — Аграрний ринок

Іспанія запустила експериментальний маршрут для закупівлі української кукурудзи

Іспанський оператор залізниць Renfe Mercancías відправив в Україну експериментальний залізничний склад із 25 контейнерів з мішками біг-бег для перевезення 600 тонн кукурудзи альтернативним маршрутом в обхід українських морпортів.

Відповідний маршрут запустило Міністерство транспорту, мобільності та розвитку міст Іспанії як альтернативу або доповнення до морського транспорту в умовах російської військової агресії проти України.

Це пілотний рейс, за допомогою якого міністерство прагне продемонструвати технічну та економічну доцільність залізничних перевезень зерна магістраллю з Лодзі (Польща) до Барселони (Іспанія).

Поїзд пройде шляхом Мадрид — Людвігсхафен — Дуйсбург — Лодзь — Хелм, а у зворотному напрямку — Хелм — Лодзь — Дуйсбург — Барселона, його довжина становить приблизно 2400 км. Перевалку товару заплановано у Хелмі, за 25 км від кордону з Україною.

Контейнери Renfe Mercancías прибудуть до Хелма 22−28 серпня під завантаження українською кукурудзою, де будуть оброблені для подальшої передачі на термінал логістичного оператора Kombiverker у Лодзі. Перевезення між Лодзем і Хелмом здійснить польський залізничний оператор DBP.

Після завантаження контейнерів поїзд курсуватиме стандартною колією з Лодзі до Барселони. Із зернового терміналу в Барселоні товар буде доставлено кінцевому покупцю. Прогноз прибуття пілотної партії до Барселони — початок вересня.

«Перші етапи цього пілотного проєкту збігаються з відкриттям українських портів Чорного моря та морських зернових маршрутів під контролем Туреччини, тому пробна поїздка буде здійснена з 600 тоннами кукурудзи — меншим обсягом, ніж спочатку було заплановано. При цьому важливо перевірити життєздатність залізничного рішення з боку Іспанії як підтримку морського транспорту України», — заявили в іспанському Мінтрансі.

Загалом пілотний проєкт орієнтовано на аналіз можливостей наземного транспорту як альтернативи морському експорту з України, він здійснюватиметься у державно-приватній координації між представниками транспортних та сировинних галузей ЄС.

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