Іспанія стала першою країною в Європі, де приватна компанія запустила ракету — Finance.ua

Іспанія стала першою країною в Європі, де приватна компанія запустила ракету Сьогодні 23:33 — Технології&Авто

Компанія PLD Space запустила свою ракету Miura-1 з майданчика на південному заході Іспанії, здійснивши перший в Європі повністю приватний запуск ракети.

Про це пише Reuters.

Для іспанської компанії це вже третя спроба запуску, оскільки попередні дві були провалені. Ракета Miura-1, названа на честь породи бійцівських биків, заввишки з триповерховий будинок і має вантажність 100 кг.

Ракета несла корисне навантаження для збору даних, але воно не було призначене для вивільнення під час суборбітального випробувального польоту.

За словами генерального директора PLD Space Рауля Торреса, всі системи ракети спрацювали «ідеально», і тепер компанія зосередиться на потроєнні своєї робочої сили

Виконувач обов’язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес зазначив, що запуск Miura 1, першої ракети зі 100% іспанською технологією, був успішним.

«Це важлива віха, яка виводить іспанські дослідження і розробки на передові позиції в галузі космічних перевезень», — додав чиновник.

Загалом політ тривав 306 секунд. Однак його максимальна висота в 46 км була майже вдвічі меншою за ту, на яку розраховували планувальники місії.

Частково багаторазова ракета-носій приземлилася в Атлантичному океані, і компанія повинна була забрати її пізніше в суботу.

Додається, що перша спроба запустити ракету Miura-1 у травні була відмінена через висотні вітри. Друга — у червні провалилася, коли не всі кабелі були вчасно від'єднані, що призвело до зупинки запуску через дим і полум’я, що вивергалися з ракети.

Економічна Правда За матеріалами:

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