Іспанія передає Україні великий пакет обладнання для ремонту електромережі — Finance.ua
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Іспанія передає Україні великий пакет обладнання для ремонту електромережі

Казна та Політика
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Іспанія передає Україні понад 160 одиниць обладнання для відновлення електромережі після російських ракетних ударів.
Про це повідомили в МЗС Іспанії, пише «Європейська правда».
МЗС спільно з компанією Red Eléctrica передає у розпорядження «Укренерго» загалом 163 одиниці обладнання для підстанцій. Про пакет оголосили у рамках конференції на підтримку України, що проходить у Парижі.
Компанія Red Eléctrica надає загалом 135 трансформаторів різного типу, 26 громовідводів для об’єктів енергосистеми та інше специфічне обладнання. Перед цим у листопаді, під час візиту глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса до Києва, оголосили по надання 14 генераторів.
На конференції у Парижі Іспанія також планує оголосити, що у 2023 році Україна буде серед пріоритетів її гуманітарних програм.
За матеріалами:
Економічна Правда
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