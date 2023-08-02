Ісландія офіційно закрила посольство у росії — Finance.ua
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Ісландія офіційно закрила посольство у росії

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Ісландія офіційно закрила посольство у росії
Ісландія офіційно закрила посольство у росії
З 1 серпня робота посольства Ісландії у рф припинена.
Про це йдеться у повідомленні уряду країни.
«Країни, в яких посольство представляло свої інтереси, будуть перебувати у віданні Міністерства закордонних справ в Рейк’явіку», — уточнили в уряді.
У повідомленні зазначено, що крім рф, посольство в москві представляло Ісландію у відносинах з Вірменією, білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном.
«Рішення про припинення діяльності посольства Ісландії в москві не є розривом дипломатичних відносин. Щойно дозволять умови, держава приділить пріоритетну увагу відновленню роботи свого посольства в москві», — пояснили ситуацію в уряді.
Також у повідомленні нагадується, що 9 червня міністр закордонних справ Ісландії оголосила про рішення призупинити роботу посольства країни в москві з 1 серпня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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