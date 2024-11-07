iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання — Finance.ua

iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання
iPhone в iOS 18.2 показуватиме приблизний час до повного заряджання батареї, пише The Verge.
iPhone може отримати нову функцію, яка показуватиме, скільки часу залишилось до повного заряджання батареї.
Цю опцію виявили в бета-версії iOS 18.2 під назвою BatteryIntelligence. Дана функція вже доступна на деяких Android-пристроях, і тепер, можливо, вона потрапить і в екосистему Apple. Проте, BatteryIntelligence все ще перебуває на стадії тестування.
За даними видання, її офіційний запуск може відбутися лише після кількох оновлень.
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