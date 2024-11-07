iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання — Finance.ua

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iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання

Технології&Авто
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iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання
iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання
iPhone в iOS 18.2 показуватиме приблизний час до повного заряджання батареї, пише The Verge.
iPhone може отримати нову функцію, яка показуватиме, скільки часу залишилось до повного заряджання батареї.
Цю опцію виявили в бета-версії iOS 18.2 під назвою BatteryIntelligence. Дана функція вже доступна на деяких Android-пристроях, і тепер, можливо, вона потрапить і в екосистему Apple. Проте, BatteryIntelligence все ще перебуває на стадії тестування.
iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання
За даними видання, її офіційний запуск може відбутися лише після кількох оновлень.
За матеріалами:
vctr.media
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