iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання — Finance.ua

iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання 07.11.2024, 00:23 — Технології&Авто

iPhone тепер показуватиме час до повного заряджання

iPhone в iOS 18.2 показуватиме приблизний час до повного заряджання батареї, пише The Verge

iPhone може отримати нову функцію, яка показуватиме, скільки часу залишилось до повного заряджання батареї.

Цю опцію виявили в бета-версії iOS 18.2 під назвою BatteryIntelligence. Дана функція вже доступна на деяких Android-пристроях, і тепер, можливо, вона потрапить і в екосистему Apple. Проте, BatteryIntelligence все ще перебуває на стадії тестування.

За даними видання, її офіційний запуск може відбутися лише після кількох оновлень.

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