iPhone SE 4 може бути скасовано або відкладено до 2024 року — Finance.ua

iPhone SE 4 може бути скасовано або відкладено до 2024 року Сьогодні 04:28 — Технології&Авто

iPhone SE 4 може бути скасовано або відкладено до 2024 року

Протягом останніх кількох місяців було багато чуток про наступне покоління iPhone SE — смартфона початкового рівня від Apple. Однак, схоже, до випуску iPhone SE 4 ще далеко, а тепер аналітик Мінг-Чі Куо повідомив, що Apple навіть розглядає можливість скасування або, принаймні, затримки серійного виробництва нової моделі до 2024 року.

Як повідомив Куо в Twitter, Apple, «швидше за все, скасує або відкладе план масового виробництва iPhone SE 4 на 2024 рік». Аналітик стверджує, що серед причин — низький попит на моделі iPhone початкового і середнього рівня, такі як поточне третє покоління iPhone SE, iPhone 13 mini та iPhone 14 Plus.

Згідно з численними повідомленнями, Apple страждає з продажами цих моделей iPhone, оскільки вони не настільки привабливі, як пристрої-конкуренти в тому ж ціновому діапазоні. Цього року моделі iPhone 14 Pro мають найбільший попит, навіть попри на обмеження постачань, які вплинули на лінійку Pro.

Але це не єдина причина, по якій Apple може розглядати можливість скасування своїх планів щодо випуску нового iPhone SE. Куо також повідомив в Twitter, що модернізація пристрою з повноекранним дизайном призведе до значного збільшення виробничих витрат. Поточна модель iPhone SE як і раніше заснована на тому ж дизайні, що й iPhone 8, який має 4,7-дюймовий IPS-екран з кнопкою Home і Touch ID.

Для порівняння, iPhone SE 3 коштує $429, в той час, як iPhone 12, який є найдешевшою моделлю в актуальній лінійці з повноекранним дизайном, коштує $599.

Твердження Куо підкріплює попередні чутки про iPhone SE 4. У серпні ютубер Джон Проссер заявив, що новий iPhone SE буде мати той же формфактор, що й iPhone XR з 6,1-дюймовим рідкокристалічним дисплеєм Liquid Retina LCD. Однак аналітик Росс Янг зазначив, що Apple ще не визначилася з розміром дисплея або технологією для iPhone SE 4, що також свідчить про те, що пристрій не буде готовий до випуску у 2023 році.

Також слід мати на увазі, що, як зазначив Куо, скорочення «непотрібних розробок нових продуктів» також допоможе Apple впоратися з викликами рецесії світової економіки у 2023 році.

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