iPhone 17 Pro може стати першим смартфоном Apple з технологією FaceID під екраном — Finance.ua

iPhone 17 Pro може стати першим смартфоном Apple з технологією FaceID під екраном Вчора 23:48 — Фондовий ринок

iPhone 17 Pro може стати першим смартфоном Apple з технологією FaceID під екраном

Технологія FaceID під дисплеєм може дебютувати на iPhone 17 Pro. Про відповідну можливість заявив техноблогер Росс Янг, який спеціалізується на новинах про екрани. Якщо ця інформація вірна, то згаданий смартфон стане першим айфоном з такою технологією.

Піддисплейний сенсор FaceID, як і раніше, супроводжуватиметься круглим вирізом для селфі-модуля.

Передбачається, що впровадження функції визначення власника за обличчям відбудеться до 2027 року в Pro-версіях iPhone з камерами під екраном для (цитата) «створення істинно всеекранного досвіду».

Янг визнав, що оприлюднена ним у травні минулого року початкова дорожня карта відрізняється від обговорюваного прогнозу (раніше він пророкував, що версії iPhone 16 Pro, випущені 2024 року, будуть першими, у яких з’явиться технологія FaceID під панеллю).

У березні цього року техноблогер заявив, що затримка зумовлена «проблемами з датчиками».

Два вирізи дисплея, які наразі складають Dinamic Island, ймовірно, залишаться незмінними протягом трьох наступних поколінь iPhone Pro.

Персонаж також заявив, що стандартні моделі iPhone 17 включатимуть функцію ProMotion, яка наразі доступна тільки на топових пристроях Apple.

Янг також нагадав про роботу «яблучників» над моделлю MacBook Air з OLED-дисплеєм, розмір якого становитиме 13,4″ (-0,2 дюйма, як порівняти з актуальним РК-екраном MacBook Air).

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