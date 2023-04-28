Інженер поєднує ChatGPT із Robot Dog Spot — Finance.ua

Інженер поєднує ChatGPT із Robot Dog Spot Сьогодні 04:33 — Фондовий ринок

У світі, де штучний інтелект і роботи стають все більш поширеними, завжди цікаво спостерігати, як інженери розширюють межі та знаходять нові способи зробити ці машини ще кориснішими. І це саме те, що Сантьяго зробив, поєднавши ChatGPT із собакою-роботом Spot від Boston Dynamics. На перший погляд, ідея роботи-собаки, яка спілкується з людьми за допомогою моделі штучного інтелекту, може здатися чимось із науково-фантастичного фільму. Однак насправді інновація покликана зробити собак-роботів ще ефективнішими у виконанні складних завдань.

Spot може відповідати на запити в режимі реального часу за допомогою ChatGPT

Отже, як це працює? ChatGPT — це потужна модель штучного інтелекту, розроблена OpenAI, яка може генерувати зв’язний і змістовний текст на основі введення користувача. Сантьяго інтегрував технологію перетворення тексту в мовлення Google, щоб користувачі могли ставити запитання Spot голосом, і Spot може відповідати в режимі реального часу за допомогою ChatGPT. У результаті вийшов робот-собака, який може інтерпретувати запитання, аналізувати документи та формулювати відповіді.

У відео, опублікованому Santiago, ми бачимо, як Spot відповідає на запитання про рівень заряду акумулятора, деталі місії тощо. І що ще чарівніше, так це те, що Spot може навіть вказати відповідь «так-ні», кивнувши чи похитуючи головою, що надає йому додаткової нотки миловидності.

Але чому Сантьяго взявся за цей проєкт? Згідно з IT Home, собаки-роботи щодня виконують автоматизовані завдання, і кожне завдання використовує довгий і складний для розуміння файл конфігурації, який може зрозуміти лише технік. Крім того, після кожної місії собака-робот збирає багато даних, але немає простого способу отримати всі ці дані в будь-який час. Тут у гру вступає ChatGPT, що полегшує розуміння конфігураційних файлів і запитів даних.

Звичайно, деякі люди можуть хвилюватися щодо інтеграції ШІ в роботів. Ідея спілкування роботів з людьми за допомогою моделі штучного інтелекту може викликати в уяві картини антиутопічного майбутнього, де роботи протистоять своїм творцям. Але поки що головне — зробити роботу тих, хто використовує собак-роботів, ефективнішою.

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