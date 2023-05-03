Інвестиції у OpenAI зросли до $11,3 млрд — Finance.ua

Інвестиції у OpenAI зросли до $11,3 млрд 03.05.2023, 00:05 — Фондовий ринок

Інвестиції у OpenAI зросли до $11,3 млрд

Венчурні компанії, у тому числі Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global і Founders Fund вклали понад $300 млн у стартап OpenAI, згідно з документами, з якими ознайомився TechCrunch . Оцінка проєкту знаходиться на рівні $27—$29 млрд.

В OpenAI поки відмовилися коментувати тендерну пропозицію, яка є окремою від інвестицій Microsoft, закритих у січні.

У той час як інвестиції Microsoft мають сильну стратегічну спрямованість (технічний гігант працює над інтеграцією технології OpenAI в низку областей свого бізнесу), венчурні компанії виступають як фінансова підтримка.

Видання зазначає, що, ймовірно, гроші вже було переведено, а оприлюднити інформацію про інвестиції мали цього тижня.

За словами джерела, загалом зовнішнім інвесторам зараз належить понад 30% OpenAI.

В результаті продажу акцій компанія залучила безліч інвесторів від давніх прихильників OpenAI — Tiger Global Management, Andreessen Horowitz та Sequoia Capital, до новачків Thrive Capital та K2 Global.

За даними Сrunchbase, загальна сума інвестицій у OpenAI становить $11,3 млрд. Він продовжує домінувати у розмовах про технологічні стартапи, забезпечивши третину всього фінансування у січні. Багато в чому це сталося через те, що OpenAI отримала $10 млрд від Microsoft.

OpenAI досі активно укладає угоди, що є ознакою того, що галас навколо генеративного ШІ не сповільниться найближчим часом.

Загалом стартапи в області ШІ залучили понад $18 млрд менш ніж за півроку і перебувають на шляху до того, щоб перевершити показник у $41 млрд, які вони залучили торік.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2022 року OpenAI — американська лабораторія ШІ, серед співвласників якої Ілон Маск, представила свою розробку ChatGPT на базі просунутої нейромережевої моделі GPT-3.5. Мовна модель на базі ШІ може відповідати на запитання, допомагати зі складанням листів, есе та написанням коду.

Уже за тиждень ChatGPT мав понад 1 млн користувачів. І в OpenAI планують лише нарощувати темп — у 2023 році в компанії очікують до $200 млн доходу, а вже за рік — $1 млрд.

У середині березня компанія Open AI представила четверту версію своєї мовної моделі ChatGPT.

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