Інвестиції на $1,5 млрд: у Львівських Карпатах будується масштабний рекреаційний комплекс (фото) — Finance.ua

Інвестиції на $1,5 млрд: у Львівських Карпатах будується масштабний рекреаційний комплекс (фото) Сьогодні 17:32

Інвестиції на $1,5 млрд: у Львівських Карпатах будується масштабний рекреаційний комплекс (фото)

OKKO Group розпочала будівництво першого готельного комплексу гірського курорту GORO Mountain Resort у Львівських Карпатах.

Новий гірський курорт GORO Mountain Resort буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка, що входять до Славської ОТГ, Львівської області.

Загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. Із цієї суми OKKO Group за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, ще $1 млрд планують залучити від інших інвесторів.

Трохи цифр:

Загальна площа GORO Mountain Resort становитиме майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га — для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

Тут з’явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога (2,8 км) і найдовша лижна траса (3,8 км). Також буде побудовано 25 готелів на 5500 номерів.

Перша черга GORO загальною площею 127 га стартує біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько.

Як йдеться у релізі, вже розпочалося будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги. Окрім того, тут передбачені 10 лижних трас завдовжки 13 км зі 50 га засніження та два сучасні крісельні витяги. На території 20 га першої черги курорту також побудують п’ять готельних комплексів на 1100+ номерів разом із рекреаційною інфраструктурою зі спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-зонами. Завершення будівництва першої черги планується у 2028−2029 роках.

Проєкт вже отримав довгостроковий кредит від ПУМБ на 10 років для реалізації ключових об’єктів лижної інфраструктури, зокрема Welcome Centre, нижньої станції гондольної канатної дороги та багаторівневого паркінгу, будівництво яких вже ведеться.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.