Інвестиції: чому не треба вкладати все, що маєте — Finance.ua

Інвестиції: чому не треба вкладати все, що маєте Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Інвестиції: чому не треба вкладати все, що маєте

Чи знайоме вам ім’я Білла Хванга? Це відомий інвестор, суми заробітку якого вимірювалися в мільярдах. Чому «вимірювалися»? Тому що він втратив все за… 2 дні. Так. За 2 дні. Це не перебільшення. Це цілком реальна історія.

Білла Хванга ніколи не вносили в десятку найбагатших людей у світі. Не було в нього такого статусу. Але йому могли б позаздрити всі з цього списку. Чому? Дивіться… Джефф Безос гроші вклав в акції Amazon, Ілон Маск — в активи своєї Tesla. У Білла ж Хванга були ліквідні 20 млрд доларів. Це означає, що він легко міг розпоряджатися ними.

Як цей інвестор заробив свої гроші? Почалося все з заснування фонду Tiger Asia Management. Фірма ця встигла накопичити активів на понад 10 млрд доларів. І все, можливо, було б добре, якби не увага SEC.

В США про таке ніхто не мріє, бо навіть підозри про можливість проведення цією Комісією з цінних паперів США перевірок, відлякують від «винуватця» всіх колег, партнерів. Навіть якщо приводи не підтверджуються, «відмитися» важко. Коли ж інформація доведена, можна казати про 100% крах.

Що ж стосовно Білла Хванга? За результатами перевірки він отримав звинувачення в використанні для продажу акцій китайських банків конфіденційної інформації. Фонд Хвангу довелося закрити. А штраф йому за такий «проступок» призначили в розмірі понад 60 млн доларів.

Руки Білл Хванг не опустив. Він зробив новий крок. Відкрив сімейний Archegos. Разом із цим була використана наявна в американському законодавстві лазівка, завдяки якій сімейні фонди звільняються від потреби реєструвати інвестиційних консультантів в SEC. Навіщо йому це? Щоб не розкривати керівників, власників, обсяги та кількість грошових активів у розпорядженні. І це спрацювало. Фонд Archegos допоміг Хвангу сформувати його статки. Але й тут одного разу відбулася фатальна помилка.

Інвестор зробив масові ставки на медійну компанію ViacomCBS. В результаті вони в портфелі потроїлися. І коли почалося здешевшання, брокери, які діяли від імені Archegos, масово стали їх «скидати». Ходять чутки, що у фонді користувалися високим кредитним плечем. Якби умови були сприятливими, прибуток би збільшувався. Але в тій ситуації збільшилися виключно збитки.

На Фонд чекав крах. Його керівник та засновник Білл Хванг втратив власні статки. Банки, які з ним на той час співпрацювали, також серйозно постраждали.

Висновок

Не можна вкладати все, якою б привабливою не здавалася інвестиція. Повністю від ризиків застрахуватися неможливо.

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