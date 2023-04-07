Інвестори планують вкласти ще $1,5 трлн у найбезпечніші грошові фонди – Bloomberg — Finance.ua

Інвестори планують вкласти ще $1,5 трлн у найбезпечніші грошові фонди – Bloomberg Сьогодні 04:18 — Фондовий ринок

Інвестори планують вкласти ще $1,5 трлн у найбезпечніші грошові фонди – Bloomberg

За даними аналітиків фінансового конгломерату Barclays Plc., протягом наступного року в найбезпечніші взаємні фонди грошового ринку інвестори планують вкласти ще $1,5 трлн.

Про це повідомляє Bloomberg

Надходження до державних грошових фондів, які інвестують лише в цінні папери з практично нульовим кредитним ризиком, як-от казначейські векселі та угоди РЕПО, значно зросли після хвилі побоювання щодо кризи банківського сектору.

«Продовження відтоку коштів із банків і ротація першокласних фондів, які можуть купувати більш ризиковані боргові зобов’язання, лише посилить цю тенденцію, оскільки інвестори шукають вищу дохідність і більшу безпеку», — йдеться в повідомленні.

Аналітики очікують, що залишки грошових фондів різко зростуть наступного року.

«Хоча здається, що занепокоєння щодо платоспроможності банків загалом зменшуються, вони, схоже, привернули увагу цієї депозитної бази. Інституційні інвестори помітили, що вони не отримують достатньої компенсації за те, що беруть на себе незахищені банківські ризики, зберігаючи банківські депозити вище страхового ліміту у 250 000 доларів», — зазначають аналітики фінансового конгломерату.

Минулого місяця обсяг коштів, розміщених у всіх фондах грошового ринку, піднявся до нового рекорду. Згідно з даними Інституту інвестиційних компаній (ICI), протягом трьох тижнів ці кошти підскочили приблизно на $304 млрд, унаслідок чого загальний обсяг активів станом на 29 березня сягнув $5,2 трлн.

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