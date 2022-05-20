Інвестори «Аркади» доплатили 20 мільйонів для добудови одного будинку у ЖК «Патріотика» — Finance.ua

Інвестори «Аркади» доплатили 20 мільйонів для добудови одного будинку у ЖК «Патріотика»

Вчора 17:21 — Фондовий ринок

Покупці квартир у будинку № 16 у столичному житловому комплексі «Патріотика», який зводив банк «Аркада», доінвестували в цей проєкт 21 мільйон гривень. Будинок ввели в експлуатацію.

Про це повідомив радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов агентству « Інтерфакс-Україна ».

«Влітку 2021 року інвестори будинку № 16 „Асканія“ організували кооператив, загалом вони доінвестували близько 21 млн грн, завершивши всі внутрішні роботи, включаючи інженерію», — сказав Тихонов.

За його словами, новий девелопер проєкту Stolitsa Group взяв на себе погашення боргів за проєктом перед підрядником, компанією «Фундамент».

«Там йдеться про суму близько 10 млн грн плюс матеріальні цінності, які були на майданчику», — пояснив Тихонов.

Висока готовність, а отже, шанси на введення в експлуатацію найближчим часом, у будинку № 26 «Львівський», проте існують проблеми юридичного характеру.

«Документи на сертифікат готовності подавалися ще наприкінці 2021 року. Але Державна інспекція архітектури та містобудування не може видати сертифікат, поки йдуть суди по земельній ділянці», — сказав Тихонов.

За його оцінкою, у ЖК «Патріотика» ще один будинок може пройти за сценарієм створення кооперативу та добудови за гроші інвесторів та девелопера.

«Мова про № 23, „Синевир“, але тут знадобиться в рази більше коштів, ніж для добудови „Асканії“. Інші будівлі мають набагато меншу стадію готовності», — сказав Тихонов.

Крім того, можливе введення в експлуатацію трьох будівель у складі ЖК «Еврика» на Теремках.

«Будинок № 14 другий рік заселений, № 15 — з минулого року. Будинок № 18 заселяється зараз після зими. Там дахові котельні, електрика, технічна вода, каналізація. Необхідно вирішити формальні питання, у тому числі з монополістами, та ввести будинки в експлуатацію» , — каже Тихонов.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.