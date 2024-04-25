Invest Talk Summit 2024: якими інсайдами ділитимуться інвестиційні експерти — Finance.ua

Invest Talk Summit 2024: якими інсайдами ділитимуться інвестиційні експерти Сьогодні 09:50

Invest Talk Summit 2024: якими інсайдами ділитимуться інвестиційні експерти

Визначені теми інвестиційної конференції Invest Talk Summit 2024 , яка відбудеться у Києві вже у травні. На учасників заходу чекають інсайди щодо інвестиційних стратегій, які працюють зараз в Україні та у світі, а ще — багато корисної та важливої інформації.

Хто з експертів буде на заході

Invest Talk Summit запланований на 18 травня та триватиме 7 годин — з 10:00 до 19:00. Протягом цього часу учасники зможуть подискутувати зі спікерами на теми інвестицій. Спеціальними гостями стануть:

Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S. Спікер підніме питання, які стосуються економічних прогнозів на 2024 рік. Доповідь стосуватиметься розвитку подій у контексті надання Україні міжнародної допомоги. Артем Щербіна, директор з інвестицій Capital Times. Його доповідь стосуватиметься очікувань від інвестицій в Україні та світі на наступні 3 роки. Минулого року на Invest Talk Summit Артем Щербіна піднімав тему економічного прогнозу на 2024 рік та ділився цінними спостереженнями з учасниками конференції. Цьогоріч було прийняте рішення запросити його знову, оскільки експерт продовжує поглиблювати свої знання та досвід в сфері інвестування та планує поділитися ним з учасниками цьогорічного саміту. Андрій Масло, founder & CEO у Investudio. Тема доповіді експерта — Як отримувати пасивний дохід від фондового ринку 1000 $ в місяць. Андрій Масло поділиться інсайдами щодо того, скільки потрібно інвестувати щомісяця, чи працює дивідендна стратегія, а також іншими знаннями та спостереженнями. Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club. Спікер детально проаналізує питання щодо того, як усвідомлено обирати акції для свого портфелю. Учасники заходу зможуть дізнатися про корисні сервіси та отримати дієві поради. Тарас Гук, адвокат, ютубер, роздрібний інвестор. З гостями конференції говоритиме про неочевидні схеми та лайфхаки в інвестуванні. Його свіжий погляд на стратегії інвестування буде корисним для учасників заходу. До речі, Тарас Гук був відзначений на FinAwards 2024, де зайняв 3 місце в новій номінації Influencer року на Інвестиційному ринку.

Теми дискусій

Гості саміту зможуть особисто долучитися до дискусій, які стосуватимуться актуальних подій на інвестиційному ринку. Одна з ключових тем — «Чого чекати українському ринку інвестицій у 2024 році, куди інвестори вкладатимуть кошти?». В межах дискусії учасники заходу обговорять:

розвиток геополітичних подій та прогнозування їх впливу на ринки;

перспективи реструктуризації зовнішнього боргу України, негативний, позитивний для України сценарій, найбільш вірогідний сценарій розвитку подій;

вплив реструктуризації зовнішнього боргу України на ринки: фондовий, валютний, інвестиції в Україну.

Модератором розмови виступить Олексій Козирєв.

Серед учасників дискусій будуть експерти:

Сергій Фурса, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital

Артем Щербіна, директор з інвестицій Capital Times;

Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU;

Денис Сичков, принципал Horizon Capital.

До заходу залишається ще декілька тижнів, тож перелік тем для дискусій буде доповнюватися. Тож чекаємо на повний розклад подій. А поки ті, хто цікавляться інвестиціями, мають змогу придбати квитки на захід. Взяти участь можна як офлайн, так і онлайн. До того ж всі, хто придбає квитки, автоматично стають учасниками розіграшу призів, який відбудеться під час Invest Talk Summit.

Допомагають з проведенням саміту

Органзіаторам інвестиційної конференції - сайтам Мінфін та Finance.ua цьогоріч з проведенням заходу допомагають надійні партнери. Серед них компанії «Твоє Коло» та Zeminvest, які пропонують фізособам інвестувати земельні ділянки, щоб в подальшому здавати їх в оренду та отримувати пасивний дохід. Ще одним партнером проведення Invest Talk Summit 2024 є проєкт «Сімейні молочні ферми», який пропонує інвестувати в сільське господарство, залучаючи гроші приватних інвесторів для розвитку бізнесу. Серед партнерів також REIT компанія «Inzhur», мета якої - об'єднати співвласників для інвестування та володіння прибутковою нерухомістю.

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