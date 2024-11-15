Інтернет Starlink можна носити з собою: SpaceX створила рюкзак з антеною — Finance.ua
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Інтернет Starlink можна носити з собою: SpaceX створила рюкзак з антеною

Технології&Авто
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SpaceX тепер продає рюкзак за 199 доларів, щоб допомогти вам виконати роботу. Компанія оновила магазин Starlink новим обладнанням, яке призначене для перенесення антени.
Про це пише PCMag.
У рюкзаку можна носити стандартну антену Starlink V4, модель, яка почала впроваджуватися близько року тому.
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«Стандартний рюкзак розроблений так, щоби вмістити всі компоненти, необхідні для використання вашого стандартного комплекту Starlink у дорозі, включно з маршрутизатором Gen 3, блоком живлення, наданим стандартним кабелем Starlink завдовжки 5 м і ноутбуком із діагоналлю екрана до 16 дюймів», — пише компанія в описі продукту.
Рюкзак здається досить тонким і витонченим, особливо порівняно з першою офіційною Starlink від SpaceX дорожньою валізою, яка була громіздкою, але досить місткою, щоб вмістити антену Starlink другого покоління.
Навпаки, новий рюкзак має доволі тонкий і плоский вигляд, і в цьому є сенс, оскільки антена V4 має товщину всього 1,5 дюйма і її можна легко покласти поруч із ноутбуком.
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SpaceX стверджує, що міцна зовнішня оболонка рюкзака захистить ваше обладнання Starlink від негоди. Очікується, що постачання почнеться через два-три тижні.
План роумінгу, що дає змогу використовувати супутниковий інтернет на ходу, а не за однією адресою проживання. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче використовувати Starlink у дорозі або під час кемпінгу.
Ціна в $199 може відлякати, але рюкзак трохи дешевший, ніж дорожній кейс для старої антени Starlink. Спочатку він коштував $250, перш ніж SpaceX знизила ціну до $175. Щоб зробити Starlink ще більш портативним, цього літа SpaceX також почала продавати міні-версію, яка за розміром приблизно дорівнює ноутбуку і може поміститися в будь-який звичайний рюкзак.
За матеріалами:
Фокус
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