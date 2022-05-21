Інтернет-корпорація ICANN виділила Україні 1 мільйон доларів на підтримку доменної системи — Finance.ua

Інтернет-корпорація ICANN виділила Україні 1 мільйон доларів на підтримку доменної системи

Вчора 07:13 — Фондовий ринок

У Міністерстві цифрової трансфорації України повідомили, що інтернет-корпорація ICANN виділила Україні $1 млн на підтримку доменної системи.

Про це пише пресслужба Мінцифри у Telegram.

У міністерстві нагадали, що робота доменної системи є критично важливою складовою роботи інтернету.

"Саме завдяки доменам ми звикли заходити на вебсайти за допомогою зрозумілих адрес, наприклад google.com або apple.com.

Після початку російського вторгнення доменна система України зазнала масованих кібератак. Тож необхідно було її убезпечити та зміцнити, щоб українці й надалі могли шукати, отримувати та поширювати інформацію в інтернеті.

Для цього Мінцифри спільно з українськими стейкхолдерами доменної індустрії домовилися, що інтернет-корпорація ICANN виділить Україні фінансування в розмірі $1 млн фінансової допомоги для забезпечення безперебійного доступу до інтернету", — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри додали, що наразі спільно з командами інтернет-провайдерів, адміністраторів та реєстраторів доменів продовжують підтримувати стабільну роботу інтернету в умовах збройної агресії.

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