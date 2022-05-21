Інтернет-корпорація ICANN виділила Україні 1 мільйон доларів на підтримку доменної системи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інтернет-корпорація ICANN виділила Україні 1 мільйон доларів на підтримку доменної системи

Вчора 07:13Фондовий ринок
91
У Міністерстві цифрової трансфорації України повідомили, що інтернет-корпорація ICANN виділила Україні $1 млн на підтримку доменної системи.
Про це пише пресслужба Мінцифри у Telegram.
У міністерстві нагадали, що робота доменної системи є критично важливою складовою роботи інтернету.
"Саме завдяки доменам ми звикли заходити на вебсайти за допомогою зрозумілих адрес, наприклад google.com або apple.com.
Після початку російського вторгнення доменна система України зазнала масованих кібератак. Тож необхідно було її убезпечити та зміцнити, щоб українці й надалі могли шукати, отримувати та поширювати інформацію в інтернеті.
Для цього Мінцифри спільно з українськими стейкхолдерами доменної індустрії домовилися, що інтернет-корпорація ICANN виділить Україні фінансування в розмірі $1 млн фінансової допомоги для забезпечення безперебійного доступу до інтернету", — йдеться у повідомленні.
У Мінцифри додали, що наразі спільно з командами інтернет-провайдерів, адміністраторів та реєстраторів доменів продовжують підтримувати стабільну роботу інтернету в умовах збройної агресії.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.