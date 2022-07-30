Intel Raptor Lake не отримає нову архітектуру — Finance.ua

Intel Raptor Lake не отримає нову архітектуру Вчора 04:48 — Фондовий ринок

Компанія Intel готується до презентації нових процесорів Raptor Lake, що матимуть ту саму архітектуру, що й Alder Lake. Згідно з документами Intel TMA, великі ядра Raptor Cove у майбутніх процесорах та Golden Cove у актуальних процесорах у плані архітектури ідентичні, але у нових ядрах будуть деякі оптимізації. Раніше інсайдери вже стверджували, що Raptor Lake стане скоріше мінорним оновленням у порівнянні з Alder Lake.

Малі ядра Gracemont взагалі перейдуть у нові процесори у такому ж вигляді, але при цьому у максимальній конфігурації їхня кількість збільшиться удвічі. Варто зазначити, що Raptor Lake досить відчутно обганяють Alder Lake в багатьох задачах. Такі покращення досягаються завдяки вищих частотах, більшому об’єму кешу та інших покращеннях у великих ядрах.

При цьому цілком новим поколінням стане вже наступне покоління процесорів Intel, Meteor Lake. Ці процесори мають бути презентовані вже у кінці наступного року, або на початку 2024 року. Вони матимуть цілком нові ядра, оновлений iGPU та 7-нанометровий техпроцес (який матиме назву Intel 4).

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