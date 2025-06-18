Інституційні інвестори шукають альтернативи фінансовому ринку США — експерт Сьогодні 17:15

Інституційні інвестори шукають альтернативи фінансовому ринку США — експерт, cs

Розміщувати капітал на американському фінансовому ринку зараз стало не вигідно, а часом і ризиковано. Інституційні інвестори шукають альтернативи для реструктуризації своїх портфелів.

Про зміну фінансових реалій, зміну світових інвестиційних тенденцій розповів німецький інвестбанкір Марко Херрманн на каналі NTV

Америка йде з авансцени, але не зовсім

«В останні 10−15 років акції американських компаній та американські державні облігації впевнено зростали», — каже експерт Херрманн, який понад 30 років займається інвестиційною стратегією у великих європейських фінансових компаніях.

Інвесторів тривалий час приваблювали стабільність американської економічної системи, світове лідерство в технологіях та фінансах, зростаючий і прибутковий внутрішній ринок.

Також зіграла свою роль успішна співпраця з американськими біржовими брокерами, особливо з MSCI World ETF.

Постійно зростали індекси фондових бірж. Наприклад, S&P 500 з часів фінансової кризи 2008 року зріс на 650 відсотків у євро, включаючи дивіденди.

Перший дзвіночок — DeepSeek

Розробка китайцями штучного інтелекту викликала сумніви у лідерстві американських техногігантів та прибутковості американських біржових індексів.

Свою лепту внесли заморозка російських 300 млрд дол., торговельний тарифний хаос, викликаний приходом до влади в США нової адміністрації президента, девальвація долара внаслідок великого торговельного дефіциту США та відсутність стимулів для купівлі казначейських облігацій США.

Альтернативи

«Варто уважно придивитися до фінансових ринків Європи та країн, що розвиваються. Вони ще не перегріті, є стабільна тенденція до зростання», — вважає Херрманн.

Багато інвестиційних фондів вже перейшли на ринки за межами США.

Однак, за словами експерта, не слід повністю відмовлятися від співпраці з Уолл-стріт. У США є багато компаній з сильними ринковими позиціями, а також розвинений та високоліквідний внутрішній ринок.

Тому деякі великі інвестори, яким щодня доводиться прокручувати мільярди доларів, залишаються в американських акціях, що в останні тижні навіть призвело до певного відновлення. Більш дрібним вкладникам, для яких важливо зберегти капітал у довгостроковій перспективі, варто розподілити інвестиції за регіонами, але основний портфель зосередити в акціях європейських компаній", — зазначає Херрманн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.