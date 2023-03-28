Іноземців, які продають активи в рф, змусять платити збір у бюджет — Finance.ua
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Іноземців, які продають активи в рф, змусять платити збір у бюджет

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Однією з умов для виходу «недружніх» нерезидентів із російських активів разом зі значним дисконтом тепер обов’язково має бути добровільний внесок до бюджету.
Як ідеться у виписці з протоколу засідання підкомісії урядової комісії рф із контролю за іноземними інвестиціями, за дисконту понад 90% розмір внеску становить не менше 10% від ринкової вартості активу, пише російський Інтерфакс.
Ця підкомісія має право санкціонувати проведення угод з «недружніми» резидентами, на здійснення яких навесні 2022 року російська влада ввела обмеження у відповідь на антиросійські санкції, а також погоджувати умови відповідних договорів.
У грудні 2022 року підкомісія назвала низку умов, які доцільно застосовувати під час видачі дозволів на відчуження російських активів особами, пов’язаними з «недружніми» державами. Це зокрема дисконт до незалежної оцінки ринкової вартості активу в розмірі не менше 50%, наявність розстрочки платежу на один-два роки. Крім того, разом із цими умовами або замість них (у документі говорилося «і/або») міг бути передбачений добровільний внесок до бюджету не менше ніж 10% від суми угоди.
Тепер підкомісія скоригувала умови: режим та/або скасовується. Для виходу з російських активів «недружнім» іноземцям обов’язково доведеться сплачувати внесок до російського бюджету.
За загальним правилом його розмір становитиме «не менше 10% від половини ринкової вартості відповідних активів, зазначеної у звіті про оцінку», тобто до 5%. Удвічі більший внесок буде — не менше 10% від ринкової вартості активів — якщо вони відчужуються зі знижкою понад 90%.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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