Іноземців, які продають активи в рф, змусять платити збір у бюджет — Finance.ua

Іноземців, які продають активи в рф, змусять платити збір у бюджет Вчора 19:32 — Світ

Однією з умов для виходу «недружніх» нерезидентів із російських активів разом зі значним дисконтом тепер обов’язково має бути добровільний внесок до бюджету.

Як ідеться у виписці з протоколу засідання підкомісії урядової комісії рф із контролю за іноземними інвестиціями, за дисконту понад 90% розмір внеску становить не менше 10% від ринкової вартості активу, пише російський Інтерфакс.

Ця підкомісія має право санкціонувати проведення угод з «недружніми» резидентами, на здійснення яких навесні 2022 року російська влада ввела обмеження у відповідь на антиросійські санкції, а також погоджувати умови відповідних договорів.

У грудні 2022 року підкомісія назвала низку умов, які доцільно застосовувати під час видачі дозволів на відчуження російських активів особами, пов’язаними з «недружніми» державами. Це зокрема дисконт до незалежної оцінки ринкової вартості активу в розмірі не менше 50%, наявність розстрочки платежу на один-два роки. Крім того, разом із цими умовами або замість них (у документі говорилося «і/або») міг бути передбачений добровільний внесок до бюджету не менше ніж 10% від суми угоди.

Тепер підкомісія скоригувала умови: режим та/або скасовується. Для виходу з російських активів «недружнім» іноземцям обов’язково доведеться сплачувати внесок до російського бюджету.

За загальним правилом його розмір становитиме «не менше 10% від половини ринкової вартості відповідних активів, зазначеної у звіті про оцінку», тобто до 5%. Удвічі більший внесок буде — не менше 10% від ринкової вартості активів — якщо вони відчужуються зі знижкою понад 90%.

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