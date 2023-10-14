Іноземці з яких найвіддаленіших країн приїздили в Україну у 2023 році — Finance.ua

Іноземці з яких найвіддаленіших країн приїздили в Україну у 2023 році
Навіть в умовах воєнного стану Україна продовжує гостинно приймати іноземних гостів та туристів з усього світу.
Про це пише Visit Ukraine Today.
Так, згідно з офіційною статистикою Державної прикордонної служби, лише за перше півріччя 2023 року Україну відвідали понад 1,3 мільйона іноземців, при чому більше ніж півмільйона з них приїхали з Молдови.
Рейтинг найнеочікуваніших країн, з яких приїздили в Україну у 2023 році
Важко уявити, але навіть попри повномасштабне вторгнення рф, чимала кількість іноземців з найвіддаленіших куточків планети перетинають пів земної кулі, щоб відвідати Україну.
Згідно зі статистикою, отриманою від адміністрації ДПСУ, до топ-25 найнеочікуваніших країн, з яких іноземці приїздили в Україну з січня по серпень 2023 року, потрапили:
1. В'єтнам — 1 095 іноземців (з них: 897 осіб відвідали Україну з приватною метою, 35 — в'їжджали як обслуговуючий персонал транспортних засобів; 163 — проїжджали Україну транзитом).
2. Ірак — 601 (540 — приватна мета; 0 — ОПТЗ; 61 — транзит).
3. Бразилія — 583 (578 — ПМ; 0 — ОПТЗ; 5 — Т).
4. Колумбія — 517 (509; 0; 8).
5. Македонія — 496 (485; 0; 11).
6. Марокко — 478 (443; 7; 28).
7. Йорданія — 456 (402; 36; 18).
8. Мадагаскар — 384 (0; 0; 384).
9. Боснія і Герцеговина — 375 (367; 4; 4).
10. Іран — 367 (347; 3; 17).
11. Албанія — 337 (234; 71; 32).
12. Аргентина — 227 (222; 0; 5).
13. Нова Зеландія — 217 (217; 0; 0).
14. Ямайка — 211 (211; 0; 0).
15. Еквадор — 208 (205; 0; 3).
16. Палестина — 182 (170; 4; 8).
17. Мексика — 129 (120; 0; 9).
18. Ефіопія — 122 (98; 24; 0).
19. Ісландія — 119 (119; 0; 0).
20. Кенія — 113 (109; 3; 1).
21. Люксембург — 105 (98; 0; 7).
22. Бангладеш — 95 (74; 20; 1).
23. Північна Корея (КНДР) — 49 (49; 0; 0).
24. Венесуела — 48 (43; 4; 1).
25. Гонконг — 48 (48; 0; 0)
Крім цього, за перше півріччя 2023 року Україну відвідали: 40 іноземців з Зімбабве, по 38 з Куби та ОАЕ, по 34 з Ємену та Замбії, 29 з Демократичної Республіки Конго, 26 з Сінгапуру, 24 з Гондурасу, 20 з Уругваю, 16 з Танзанії, 13 з Домінікани, 11 з Гватемали, 10 з Коста-Рики, 8 з Еритреї, 7 з Гаїті, по 6 з Ліхтенштейну та Гвінеї, 5 з Сомалі та 1 з Камбоджі.
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