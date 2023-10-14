Іноземці з яких найвіддаленіших країн приїздили в Україну у 2023 році — Finance.ua

Іноземці з яких найвіддаленіших країн приїздили в Україну у 2023 році Сьогодні 18:06

Іноземці з яких найвіддаленіших країн приїздили в Україну у 2023 році

Навіть в умовах воєнного стану Україна продовжує гостинно приймати іноземних гостів та туристів з усього світу.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Так, згідно з офіційною статистикою Державної прикордонної служби, лише за перше півріччя 2023 року Україну відвідали понад 1,3 мільйона іноземців, при чому більше ніж півмільйона з них приїхали з Молдови.

Рейтинг найнеочікуваніших країн, з яких приїздили в Україну у 2023 році

Важко уявити, але навіть попри повномасштабне вторгнення рф, чимала кількість іноземців з найвіддаленіших куточків планети перетинають пів земної кулі, щоб відвідати Україну.

Згідно зі статистикою, отриманою від адміністрації ДПСУ, до топ-25 найнеочікуваніших країн, з яких іноземці приїздили в Україну з січня по серпень 2023 року, потрапили:

1. В'єтнам — 1 095 іноземців (з них: 897 осіб відвідали Україну з приватною метою, 35 — в'їжджали як обслуговуючий персонал транспортних засобів; 163 — проїжджали Україну транзитом).

2. Ірак — 601 (540 — приватна мета; 0 — ОПТЗ; 61 — транзит).

3. Бразилія — 583 (578 — ПМ; 0 — ОПТЗ; 5 — Т).

4. Колумбія — 517 (509; 0; 8).

5. Македонія — 496 (485; 0; 11).

6. Марокко — 478 (443; 7; 28).

7. Йорданія — 456 (402; 36; 18).

8. Мадагаскар — 384 (0; 0; 384).

9. Боснія і Герцеговина — 375 (367; 4; 4).

10. Іран — 367 (347; 3; 17).

11. Албанія — 337 (234; 71; 32).

12. Аргентина — 227 (222; 0; 5).

13. Нова Зеландія — 217 (217; 0; 0).

14. Ямайка — 211 (211; 0; 0).

15. Еквадор — 208 (205; 0; 3).

16. Палестина — 182 (170; 4; 8).

17. Мексика — 129 (120; 0; 9).

18. Ефіопія — 122 (98; 24; 0).

19. Ісландія — 119 (119; 0; 0).

20. Кенія — 113 (109; 3; 1).

21. Люксембург — 105 (98; 0; 7).

22. Бангладеш — 95 (74; 20; 1).

23. Північна Корея (КНДР) — 49 (49; 0; 0).

24. Венесуела — 48 (43; 4; 1).

25. Гонконг — 48 (48; 0; 0)

Крім цього, за перше півріччя 2023 року Україну відвідали: 40 іноземців з Зімбабве, по 38 з Куби та ОАЕ, по 34 з Ємену та Замбії, 29 з Демократичної Республіки Конго, 26 з Сінгапуру, 24 з Гондурасу, 20 з Уругваю, 16 з Танзанії, 13 з Домінікани, 11 з Гватемали, 10 з Коста-Рики, 8 з Еритреї, 7 з Гаїті, по 6 з Ліхтенштейну та Гвінеї, 5 з Сомалі та 1 з Камбоджі.

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