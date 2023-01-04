Інфляція в Туреччині різко скоротилась на користь Ердогана — Finance.ua
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Інфляція в Туреччині різко скоротилась на користь Ердогана

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Інфляція в Туреччині різко сповільнилася в грудні, що може допомогти президенту Реджепу Таїпу Ердогану напередодні національних виборів у країні.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє «Європейська правда».
Турецький статистичний інститут оголосив у вівторок, що індекс споживчих цін у грудні зріс на 64,27%, що стало другим місячним падінням поспіль у порівнянні з 84,39% в листопаді.
«Ми завершили 2022 рік, досягнувши споживчої інфляції навіть нижче середньострокової цілі», — сказав Ердоган під час виступу в Анкарі, коли він оголосив про 25-відсоткове підвищення зарплат і пенсій у державному секторі.
«Наша мета — усунути інфляційну бульбашку цього року та повністю виключити її з порядку денного нашої країни, починаючи з наступного року», — додав він.
Падіння в основному пов’язане з тим, що високий показник за той самий період 12 місяців тому природним чином спричиняє статистично нижчий сплеск інфляції. Для звичайних турецьких домогосподарств це навряд чи зменшить вартість життя — навіть якщо для Ердогана це гарні новини.
Група дослідження інфляції, що складається з незалежних науковців та експертів, заявила, що справжній рівень інфляції в країні за грудень майже вдвічі вищий і становить 137,55%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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