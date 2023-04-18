Інфляція в США, як і раніше, турбує ФРС — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Інфляція в США, як і раніше, турбує ФРС Сьогодні 13:09 — Валюта

Минулого тижня було опубліковано дані щодо інфляції в США. Саме на цей показник останній рік орієнтується у своїй монетарній політиці Федрезерва. Споживча інфляція в березні виявилася кращою за очікування інвесторів, знизившись до 5,0%. Можна з упевненістю стверджувати, що «пік» цінового зростання пройдено. Проте радіти ще рано, оскільки поточні значення дуже далекі від бажаних. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Інфляція США (%). Джерело: bloomberg.com

Інфляційні ризики, як і раніше, зберігаються. Нещодавнє зростання балансу ФРС США ще не позначилося на економіці повною мірою. Ринок праці залишається надзвичайно сильним, а зростання зарплат призводить до підвищення цін. Недавні дії ОПЕК+ і ослаблення долара США вплинуть у наступні кілька місяців. Усе це дозволяє Федрезерву різко змінювати свою поточну грошово-кредитну політику.

Базова інфляція США (%). Джерело: bloomberg.com

Базова інфляція, яка не враховує продукти харчування та енергоносії, продемонструвала зростання до 5,6%, що виявилося навіть вищим за очікування учасників ринку. Це буде головним аргументом керівництва ЦБ щодо підвищення облікової ставки на засіданні у травні. Як відомо, мета ФРС — досягти інфляції у 2,0%. Наступного місяця ключова ставка формально зрівняється з темпом цінового зростання.

Крім того, у світі дорожчають морські вантажоперевезення та цукор. На цьому тлі інфляційні побоювання зростають навіть у звичайних споживачів. Лише великі потрясіння на кшталт банкрутства Silicon Valley Bank можуть призвести до кардинальної зміни монетарної політики ФРС — адже простого збільшення її балансу може виявитися замало.

Додаткову тривогу викликає бюджетна криза, що назріває, в США. Досі немає угоди між демократами та республіканцями щодо підвищення «стелі» держборгу. Фактичний дефолт США неможливий, але будь-які «дротики» в цьому питанні посилюють глобальні ризики. Вкладення в американський держборг вважаються найнадійнішим видом інвестицій. При цьому частину коштів керуючі витрачають і на купівлю інших активів, наприклад, золота.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.