Інфляція у єврозоні сповільнилася до 8,5% — Finance.ua
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Інфляція у єврозоні сповільнилася до 8,5%

Світ
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Інфляція у єврозоні сповільнилася до 8,5%
Інфляція у єврозоні сповільнилася до 8,5%
Споживчі ціни в єврозоні у лютому зросли на 8,5% у річному вираженні. Таким чином, інфляція трохи сповільнилася порівняно з 8,6% у січні.
Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу.
Утім, попри сповільнення інфляції, вона все одно виявилася значно вищою за консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, який передбачав послаблення темпів зростання споживчих цін до 8,2%.
Зростання цін на енергоносії в єврозоні в лютому сповільнилося до 13,7% з 18,9% у січні, тоді як зростання цін на харчі, алкоголь і тютюнову продукцію прискорилося до 15% з 14,1%.
Споживчі ціни без урахування харчів та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця збільшилися на рекордні 5,6% у річному вираженні після зростання на 5,3% у січні. Експерти в середньому прогнозували збереження січневих темпів зростання показника.
Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця підвищилися на 0,8% щодо січня, коли показник знизився на 0,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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