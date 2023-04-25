Інфляція у Євросоюзі турбує ЄЦБ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Інфляція у Євросоюзі турбує ЄЦБ Сьогодні 11:26 — Валюта

Минулого тижня було опубліковано дані щодо інфляції в ЄС. Як і ФРС США, ЄЦБ у своїй грошово-кредитній політиці також багато в чому орієнтується на цей показник. Споживча інфляція у березні опинилася у рамках очікувань інвесторів, знизившись до 6,9%. Можна з упевненістю стверджувати, що «пік» цінового зростання пройдено. Проте радіти ще рано, оскільки поточні значення дуже далекі від бажаних. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Інфляція у єврозоні (%). Джерело: bloomberg.com

Інфляційні ризики, як і раніше, зберігаються. Нещодавнє зростання кризи в банківській системі Швейцарії ще не позначилося на економіці повною мірою. Дії ОПЕК+ вплинуть на економіку єврозони в наступні кілька місяців. Усе це дозволяє ЕЦБ різко змінювати поточну грошово-кредитну політику.

Базова інфляція США (%). Джерело: bloomberg.com

Базова інфляція, яка не враховує продукти харчування та енергоносії, продемонструвала зростання до 5,7%. Це буде головним аргументом керівництва ЦП підвищення облікової ставки. На думку Віце-президента Європейського центробанку Луїса де Гіндоса (Luis de Guindos) базова інфляція залишається дуже високою. Він очікує уповільнення цього показника, проте необхідно буде дочекатися стійкого низхідного тренду. В іншому випадку ЄЦБ не зможе навіть призупинити запущений цикл жорсткості монетарної політики.

Втім, є й позитивні дані щодо ділової активності у Німеччині та Франції. Зростання зазначених показників було забезпечено сектором послуг. Економіки провідних країн єврозони оговталися від енергетичного шоку, який був спричинений високими цінами на нафту та природний газ. Рецесії поки що вдалося уникнути, а за підсумками року уряди ФРН та Франції очікують зростання ВВП. Ціни на природний газ залишаються нижчими за 500 доларів США за 1 000 куб. м, що також є підставою для ЄЦБ дотримуватися поточних параметрів грошово-кредитної політики. Проблеми держборгу країн Південної Європи поки що вдається тримати під контролем.

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