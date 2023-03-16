Інфляція у США сповільнилася до 6% — Finance.ua
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Інфляція у США сповільнилася до 6%

Світ
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Інфляція у США сповільнилася до 6%
Інфляція у США сповільнилася до 6%
Споживчі ціни у США (індекс CPI) за підсумками лютого зросли у річному обчисленні на 6%.
Про це повідомило Міністерство праці США. Це найменше зростання у річному обчисленні з вересня 2021 року.
Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії (індекс Core CPI), за підсумками лютого становила 5,5%. Порівняно з рівнем січня індекс CPI зріс на 0,4%, що збіглося з очікуваннями ринку. Базова інфляція в лютому зросла на 0,5%, вище за прогнози.
Опитані Reuters економісти очікували, що порівняно зі значеннями січня 2023 року ІСЦ зросте на 0,4%, а порівняно з рівнем лютого 2022 року — на 6%. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування, прогнозувалася на рівні 0,4% у місячному вираженні та на рівні 5,5% у річному вираженні.
Річний індекс споживчих цін у США досяг багаторічного максимуму 9,1% у червні 2022 року, що стало найбільшим зростанням з листопада 1981 року. Місячна інфляція зростає вдвічі швидше, ніж, на думку економістів, необхідно, щоб повернути інфляцію до цільового показника ФРС у 2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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